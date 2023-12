Napadla mámu. Mladých digitálních závisláků přibývá

Podle Mezinárodní výzkumné studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků ( HBSC ) v r. 2020 jich je 13 procent, zatímco před čtyřmi lety to bylo devět procent, navíc jsou ohroženější mladí lidé do 24 let.

Největší podíl osob v riziku digitální závislosti je ve věkové skupině 15–24 let (18 %) a 25–34 let (devět procent). S věkem pak podíl osob v riziku zase klesá.

Se závislostí na sociálních sítích souvisí fenomény, jako je např. tzv. FOMO (z anglického fear of missing out), tedy obava z neprožití zážitků dostupných ostatním v důsledku nepřítomnosti na sociálních sítí, či tzv. nomofobie (z anglického no mobile phone phobia) – strach z bytí bez mobilního telefonu.

„My nemáme zrovna peněz nazbyt, proto jsem hodně těžko nesl, když se syn trápil a cítil se jako outsider, protože ostatní spolužáci měli mnohem lepší zařízení než on. Je velmi bystrý, rychle se učí, nemá potíže se školou, přesto se do ní netěšil. Za hlavní hodnotu v jeho třídě se považovalo, kdo má nejnovější iPhone,“ vypráví Ondřej Tichý.

„Neměl jsem přesnou představu, co dělat, ale když jsem tohle téma otevřel na třídní schůzce a chtěl vědět, jestli by nestálo za to spojit síly a s dalšími rodiči třeba v tom, že bychom děti drželi od mobilů dál, nebo jim je třeba nepovolovali nosit do školy, část rodičů se vůči mně postavila silně odmítavě. A smutné bylo, že ti, co souhlasili se mnou, raději mlčeli, nebo se připojili k těm hlasitým.“