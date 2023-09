Podvodníci si jdou pro další rekord. Sezona jim přitom teprve začne

Jen za letošní první tři měsíce podle policejních statistik dosáhl počet případů téměř třetiny všech loňských útoků. Mimochodem, až do roku 2017 bylo podobné množství podvodů evidováno za celý rok.

„Lovecká sezona“ přitom podvodníkům teprve začíná. „Hlavní sezona podvodů – tedy listopad a prosinec – nás ještě čeká. V té době se většinou uskuteční 30-35 procent podvodů z celého roku,“ upozorňuje expert Komerční banky na prevenci platebních podvodů Marek Macháček. Jak ale dodává, loňský rok byl rekordní nejen co do počtu podvodů a pokusů o ně, ale také pokud jde o zachráněné finance.

Faktem navíc je, že ne každá oběť podvod nahlásí. Důvodem může být stud, ale také to, že člověk třeba ještě neví, že například investice, na které poslal peníze, nejsou reálné. To se děje například u takzvaných falešných investic, které se ve větší míře rozmohly během loňského roku. Redaktoři Seznam Zpráv se „nechali napálit“ a podrobně popsali, jak podvod probíhal, v tomto článku .

Trochu jinou typologii kyberzločinů má Komerční banka. Z ní vyplývá, že nejčastěji řeší takzvané kryptopodvody, neboli ty, kde jsou oběti například vmanipulovány do toho, aby vložili své peníze do bankomatu na vklad a výběr kryptoměn. Podvodníci toho docílí propracovanou psychologickou manipulací. Jak celý podvod probíhá – včetně audionahrávek – se můžete podívat zde .

Podvodů však nejsou ušetřeni ani klienti samotných kryptoměnových burz. „Uživatelé Binance nejsou imunní vůči různým podvodným schématům. Děje se to proto, že sociální inženýrství umí obratně pracovat s lidskou povahou,“ vysvětluje například vrchní školitel investigativního oddělení Binance Jakub Jarček.

„Podvodníci obvykle využívají jako motivátor strach, naléhají na lidi, aby jednali okamžitě, aby ochránili svůj majetek před zinscenovanou hrozbou,“ popisuje taktiku. „Útoky také spočívají v lidské chamtivosti, lákají oběti do různých typů investičních podvodů. Je tedy důležité mít na paměti, že pokud nabídka vypadá příliš dobře na to, aby byla pravdivá, slibuje vysoké zisky bez rizika, zejména pod nátlakem a náhle, je to podvod,“ dodává expert.