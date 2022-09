Pozor na tento telefonát. Podvod, který připravil Čechy o desítky milionů

Bankéř se proto zeptal přímo a popsal, jakým způsobem mohou útočníci postupovat: „Váš účet byl napadený, je potřeba, abyste přišla na pobočku.“ Podvodníci jsou si přitom vědomi toho, že v menších městech jsou vztahy bankéřů s klienty užší. Podvedenou tak směřovali do Brna, kde ji nikdo neznal a také ona neznala nikoho. I proto zaměstnancům banky nevěřila ani poté, co jí podvod vysvětlili.

Bankéř si ale všiml, že žena zakrývá rukou mobilní telefon a telefonát s podvodníkem má dál aktivní. „S tím se setkáváme často. Jde o scénář, kdy oni poslouchají, co se na pobočce děje,“ vysvětluje Pašek. Důvod je prostý – útočníci pak lépe vědí, co podvedeným v bance říkají, a mohou se pokusit tuto obranu obejít.

Když šla klientka ven, šel Pašek s ní. A zjistil, že útočník to stále nevzdal. „Řekl jí, že by měla jít na jinou pobočku, že účet byl napaden a podobně,“ popisuje bankéř.

„Řekli jí, že peníze bude muset vložit do konkrétního bitcoinmatu (bankomat mimo jiné uzpůsobený na převod klasické měny na bitcoin, pozn. red.). Věděli, kde bydlí, tak jí řekli, ať jede, dejme tomu z Hradce do Pardubic. Tak se domluvila se synem, peníze vybrala a syn ji odvezl do Pardubic. Rozleželo se jim to v hlavě až poté, co peníze vložili do bitcoinmatu.“