Přehledně: Jak se mění covidová pravidla v oblíbených destinacích Čechů

Všichni cestovatelé z Česka však mají ulehčený návrat do vlasti. 9. dubna totiž Ministerstvo zdravotnictví zrušilo veškerá opatření pro příjezd zpět. Ať už přijíždíte z kterékoliv země, nemusíte se prokazovat ukončeným očkováním, testem ani potvrzením o prodělaném covidu.

Informace k cestám se mění každý den, je tedy nutné si je před cestou ověřit. K tomu dobře poslouží například rozcestník zemí ministerstva zahraničí , kde je možné si vyhledat konkrétní zemi a rozkliknout si aktuální podmínky vstupu do ní. Rozcestník slouží místo cestovatelského semaforu, který platil minulé léto a jehož obnovení zatím ministerstvo podle vlastního vyjádření neplánuje. Vlastní podmínky může mít ale také dopravce – před cestou je potřeba se informovat rovněž u něj.

Přestože je vstup do většiny evropských zemí jednoduchý a ochranná opatření vlády zmírnily, neznamená to, že by byl covid-19 na ústupu. Právě naopak, v Evropě i ve Spojených státech dochází opět k nárůstu denních případů koronaviru.