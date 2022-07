Roušky, lockdowny a trasování. Němci zhodnotili restrikce proti covidu

Podle německých expertů samozřejmě není pochyb o tom, že se snížením fyzického kontaktu mezi lidmi sníží i počet nakažení. Lockdowny jsou proto podle nich efektivní, píše německá stanice ARD. To ale platí zejména v období, kdy se virus teprve začíná šířit.

Rozporuplná tvrzení v závěrech němečtí experti vysvětlili poznámkou, že podle vědeckých poznatků jsou roušky a respirátory efektivní v boji s pandemií, ale platí to jen tehdy, jsou-li nošeny správně, což je třeba zajistit správnou komunikační kampaní. Pokud by se měly povinné roušky vrátit, dává to podle autorů zprávy smysl jen v uzavřených prostorách, venku nikoliv.