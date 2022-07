Česko omezení kvůli covidu nemá, jako jediné ve střední Evropě

Do Vídně míří čeští turisté za památkami nebo nákupy. Platná protiepidemická opatření v rakouském hlavním městě jim ale také připomenou, že pandemie covidu neskončila, pouze si dala na čas pauzu.

Na rozdíl od Česka je ve Vídni stále povinné nosit respirátory ve veřejné dopravě, a to včetně nádraží nebo zastávek.

„Ve vlaku po nás respirátory nikdo nechtěl, tak nás překvapilo, když ve vídeňském metru hlásili, že je povinné nošení respirátorů FFP2. Všichni cestující to navíc poctivě dodržovali,“ říká editorka Seznam Zpráv Naděžda Kubalíková, která Vídeň navštívila během svátečních dnů. Pokuta za nedodržení opatření je navíc 50 eur, tedy v přepočtu asi 1200 korun.

Hlavní město zatím zůstává v Rakousku jediné, které na přísných pravidlech stále trvá. V sousedním Německu ale toto opatření platí po celé zemi. Výjimku mají jen děti do šesti let. Například v Sasku nicméně stačí nosit v dopravních prostředcích roušku.

To ale rovněž znamená, že si na rozdíl od cesty k našim jižním sousedům nesmí cestující zapomenout při jízdě do Německa přibalit do vlaku rovněž ochranu nosu a úst. V kapse mohou respirátor nechat až na hranice, odtud už ale musí být na obličeji.