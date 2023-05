Přes milion lidí v Česku trpí migrénami. Proč se k moderní léčbě dostane jen zlomek

Julius Caesar, Vincent van Gogh, Virginia Woolfová či Elvis Presley. Migrény trápí lidstvo již tisíce let, v Česku se s nimi potýká podle odborníků přes milion obyvatel. Přesto mnozí pacienti se závažnými symptomy migrény čekají na určení diagnózy a zahájení účinné léčby i desítky let.

Přibližně 30 procent pacientů zažívá před migrénou takzvanou auru, která může způsobit poruchy vidění, vnímání nebo řeči. Fáze aury trvá do jedné hodiny a může být předzvěstí migrény.

„Úkolem registru ReMig, který je jedním z prvních v Evropě, je lépe a účinněji bojovat s nemocí, kterou v Česku trpí odhadem přes milion lidí. Dle světových studií by to dokonce mohlo být 15 procent celé populace, nejčastěji žen ve věku mezi 30 a 39 lety. Údaje z registru vedou k lepšímu zmapování současné péče o pacienty s migrénou a k jejich časnému odeslání do specializovaných center,“ říká předseda správní rady ReMig, lékař Tomáš Nežádal, který je zároveň předsedou Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti.