Rekonstruujete byt či dům? Pro každý druhý pár je to vztahová zkouška

1. Dohodněte se, co konkrétně uděláte a jak to má vypadat. Proberte všechny nápady, abyste zjistili, na čem se shodnete a kde bude potřeba udělat kompromis. V prvním kroku se nenechte ovlivnit časem ani rozpočtem a nechte pracovat fantazii. Škrtat můžete vždycky.

2. Ruku v ruce s dohodou, co všechno budete rekonstruovat, je potřeba si říct, kolik do rekonstrukce chcete investovat. Nezapomeňte na pravidlo jedné třetiny – počítejte s tím, že rozpočet bude o něco (nemusí to být přesně jedna třetina) překročen, a připravte se na to.