Sníh překvapil polovinu řidičů, letní obutí je přitom může přijít draho

Sníh a mráz, který o víkendu vystřídal dosud neobvykle vysoké teploty, překvapil řidiče na českých silnicích. Podle dat e-shopu Pneumatiky.cz měla totiž na začátku měsíce pneumatiky přezuté pouze polovina řidičů, oproti 70 procentům řidičů se zimními pneumatikami v loňském roce. Ze zákona přitom musí mít auta od 1. listopadu, pokud je špatné počasí, zimní pneumatiky. Propad teplot tak poslal řidiče na nákupy.

„Zvýšený zájem o zimní pneumatiky se po ochlazení v minulém týdnu projevil téměř okamžitě, protože řidiči letos nakupují pneumatiky výrazně později než v předchozích letech kvůli velmi teplému říjnu,“ říká pro Seznam Zprávy ředitel e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier s tím, že prodeje v minulém týdnu byly o 50 % vyšší než ve stejném týdnu loni.

Přesto si lidé informace o zimních pneumatikách vyhledávají již od druhé poloviny září, přičemž zájem vyvrcholil v říjnu, jak ukazují data Zboží.cz, cenového srovnávače a internetového rádce. Zájem se projevil také na internetovém vyhledávači Seznamu (Zboží.cz, stejně jako Seznam Zprávy, je součástí společnosti Seznam, a. s.).

Průměrná teplota v říjnu však byla letos o více než dva stupně nad průměrem, a mnohé řidiče tak k přezutí donutilo až sněžení. „Vzhledem k tomu, že jsme v minulém týdnu měli první sníh, což výrazně zvýšilo zájem o přezouvání, na základě zkušeností z minulých let odhaduji, že k dnešnímu dni bude mít přezuto okolo 70 procent řidičů, protože řada řidičů má sice domluvený termín v pneuservisu, ale přezouvat bude až tento týden,“ uvedl Schwangmaier.

Zákon o zimních pneumatikách Ze zákona musí být vzorek na všech kolech hluboký minimálně 4 milimetry pro auta do 3,5 tun. Nad tuto hmotnost musí být dezén minimálně 6 milimetrů hluboký.

Zákon přikazuje zimní pneumatiky používat od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, námraza či led, nebo pokud vzhledem k povětrnostním podmínkám lze předpokládat, že tomu tak bude.

Zimní pneumatiky mají jiné složení než letní, díky tomu vynikají lepší přilnavostí, zejména za nízkých teplot.

Odborníci doporučují přezutí bez ohledu na počasí, pokud teploty klesají pod 7 stupňů.

Pneuservisy proto mají po víkendu napilno, podle Schwangmaiera je čekací doba v průměru lehce přes týden. Na horách o víkendu teploty klesly až k minus 16 stupňům Celsia a podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se vymykaly normálu.

„Celkově byly oba víkendové dny asi o pět stupňů Celsia chladnější než dlouhodobý normál,“ uvedl ČHMÚ na svém facebookovém profilu. Od čtvrtka by se však podle webu ústavu měly teploty zvýšit.

I přes výhledové oteplení však doporučuje policie všem řidičům vyměnit letní gumy za zimní, pokud to ještě neudělali. „Samozřejmě řidičům doporučujeme, aby si zavčasu přezuli svá vozidla a aby měli v pořádku technický stav vozidel, než vyjedou na cestu. Počasí je nyní opravdu proměnlivé, tak ať jsou řidiči připraveni a ne překvapeni,“ uvedla pro Seznam Zprávy Hana Rubášová, tisková mluvčí policie.

Pokuta až 2000 korun

Jak uvádíme výše, v Česku musí mít řidiči přezuté pneumatiky od začátku listopadu do konce března, nebo za splnění podmínek, jako je například vrstva sněhu a ledu na silnících. Pokud je ovšem na silnici značka „zimní výbava“, kterou symbolizuje auto a sněhová vločka v kulaté značce na modrém pozadí, musí mít řidič zimní pneumatiky za každých okolností, pokud není stanoveno jinak na dodatkové tabulce pod značkou.

Foto: Policie ČR Dopravní značka zimní výbava.

Letní obutí pak v zimě může přijít řidiče poměrně draho. Podle policejní mluvčí řidiči s nepřezutými pneumatikami riskují nejen své bezpečí, ale rovněž pokutu na místě až 2000 korun. Ve správním řízení hrozí pokuta 1500 až 2500 korun. Body se však za nepřezutí pneumatik nepřičítají.

Podle Ministerstva dopravy jsou tresty přísnější, pokud má řidič sjeté pneumatiky natolik, že je vozidlo technicky nezpůsobilé tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Podle Františka Jemelky, mluvčího ministerstva, pak řidičům hrozí pokuta ve správním řízení pět až 10 tisíc korun, zákaz řízení motorových vozidel na dobu šesti měsíců až jeden rok a pět bodů.

„Přísnější přestupek by mohl být vyhodnocen i v případě jízdy na letních pneumatikách v hodně špatných zimních povětrnostních podmínkách, kdy řidič nebude schopen to vozidlo vůbec ovládat. Ale to už záleží na konkrétních okolnostech a vyhodnocení příslušných orgánů,“ sdělil Seznam Zprávám Jemelka.

Jiný vzorek i složení

Zimní pneumatiky musí mít auta do 3,5 tun hloubku vzorku, neboli dezénu, nejméně čtyři milimetry. Nové pneumatiky však mají zpravidla vzorek dvakrát tak hluboký. Hloubka ale při opotřebení klesá a tím se i prodlužuje brzdná dráha pneumatik. Pokud se nové pláště „sjedou“ na šest milimetrů, prodlužuje se délka brzdné dráhy oproti původním osmi milimetrům o 20 procent.

„Při sjetí na zákonnou minimální hranici čtyř milimetrů činí prodloužení 50 procent. Řidič jedoucí ve vozidle obutém do plášťů s hloubkou běhounu o výšce dvou milimetrů musí počítat s brzdnou dráhou delší až o 70 procent,“ upozorňují odborníci na webu BESIP, oddělení Ministerstva dopravy Bezpečnost silničního provozu.

Zimní pneumatiky fungují v zimě lépe i kvůli svému složení, díky němuž mají za nízkých teplot lepší přilnavost k povrchu vozovky. Letní pneumatika kromě nízké hloubky vzorku, která musí být ze zákona minimálně 1,6 milimetru, při nízkých teplotách tuhne, čímž hůře přilne k vozovce a více klouže.

Rozdíl brzdné dráhy 8 i 11 metrů

Ke klouzání po povrchu tedy nedochází pouze při zhoršených povětrnostních podmínkách, ale i při nízkých teplotách. Z toho důvodu ředitel webu Pneumatiky.cz a Ministerstvo dopravy doporučuje přezutí bez ohledu na počasí, pokud teplota klesne pod sedm stupňů.

„Námraza nebo sníh může neočekávaně přijít každý den a s letními pneumatikami na autě je v takovém počasí hazard vyjet z garáže. Nemluvě o tom, že první sníh bude znamenat, že se pneuservisy rychle zaplní nejméně na týden dopředu,“ připomíná Schwangmaier.

Foto: Seznam Zprávy Porovnání brzdné dráhy u zimních a letních pneumatik na sněhu a ledu.

A důležitost zimních pneumatik při špatném počasí či nízkých teplotách ukazují i data BESIPu. Z nich vyplývá, že nepřezuté „gumy“ výrazně prodlužují brzdnou dráhu. Pokud například na sněhu auto prudce zabrzdí při rychlosti 50 km/h, bude mít na zimních pneumatikách brzdnou dráhu 35 metrů, na letních „gumách“ se však prodlouží o 8 metrů. Na ledu při 30 km/h bude brzdná dráha na letních pneumatikách delší o 11 metrů.

Od pátku do neděle, kdy byly po celém Česku nízké teploty a místy sněžení, se podle statistik Policie ČR stalo na českých silnicích 615 nehod, přičemž šest lidí zemřelo, čtyři lidé utrpěli těžká zranění a 122 účastníků provozu lehká zranění. Data se výrazně neliší od předchozího víkendu a jsou zatím pouze předběžná.

Zimní gumy jen v zimě

Řidiči by však také měli myslet na to, že zimní pneumatiky není dobré používat po celý rok, přestože to podle statistik BESIPu průměrně dělá až 30 procent řidičů. Lidé navíc zimní pneumatiky se sjetým dezénem pod čtyři milimetry podle Ministerstva dopravy „dojíždějí“ v létě, kdy hloubka vzorku musí být minimálně 1,6 milimetrů, což je méně bezpečné, než si pneumatiky přezout.

Podle Ministerstva dopravy ale používání zimních pneumatik v létě může být také nebezpečné, jelikož kvůli rozdílnému složení směsi nemusí být ve vysokých letních teplotách ideální. Při teplotách nad sedm stupňů, především na rozpáleném asfaltu, tak nemají optimální vlastnosti, jelikož ztrácejí přilnavost k vozovce.

„Na suché vozovce mají letní o něco kratší brzdnou dráhu a i lepší ovladatelnost než zimní pneumatiky. Jejich prořezání jim totiž zajišťuje větší kontaktní plochu s vozovkou,“ vysvětluje Schwangmaier.

Foto: Seznam Zprávy Rozdíl v přilnavosti u zimních a letních pneumatik.

Upozorňuje ale na to, že taková situace je v zimních měsících neobvyklá, a proto je nesporně lepší mít v zimních měsících zimní pneumatiky i za hezkého počasí. „Vozovka je obvykle vlhká, někdy mokrá, častěji prší a vždy je tu možnost, že bude vozovka namrzlá nebo rovnou pokrytá sněhem či břečkou.“ Pokud si řidiči nechtějí během roku pneumatiky měnit, jsou pro ně možností celoroční pneumatiky, které však Schwangmaier doporučuje spíše svátečním řidičům.

„Celoroční pneumatiky doporučuji hlavně řidičům, kteří jezdí většinu času ve městě a po udržovaných silnicích a najedou do 10 000 kilometrů ročně. Dobře poslouží na kratší cesty do práce nebo třeba pro druhé rodinné auto,“ říká Schwangmaier s tím, že po zimních pneumatikách by měli bezesporu sáhnout řidiči, kteří jezdí po horách a neupravených silnicích.

Pneumatiky za 8000 korun

A zájem o celoroční pneumatiky potvrzuje i vyhledávač Seznam.cz, který na začátku listopadu kromě obecného vyhledávání pneumatik a data, kdy řidiči musí přezout, zaznamenal ve svých statistikách tento termín častěji. Vyhledávač Seznamu použije alespoň jednou za měsíc každý druhý Čech.

Data společnosti Seznam.cz ukazují, že inflace měla dopad i na odvětví pneumatik. Průměrná cena nejžádanějšího produktu v této kategorii vzrostla o 24 procent. V průměru se tak cena pneumatik tak pohybuje okolo 1400 korun.

Foto: Seznam.cz Vyhledávání ohledně zimních pneumatik na Seznam.cz.

Lidé si však za pneumatiky klidně připlatí. „Z naší analýzy dále vyplývá, že uživatelé za zimní obutí svých automobilů jsou ochotni zaplatit až dva tisíce korun za jednu pneumatiku,“ říká Kateřina Nejedlá, datová analytička ve společnosti Seznam.cz.