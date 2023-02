Srovnání života v Česku: v čem ženy válcují muže a proč ztrácejí v politice

„Práce ve vědě, natož třeba přírodní či výpočetní, je navíc pro nás podprahově spojena s mužskými kompetencemi - a to ačkoliv ženy v mezinárodních srovnáních OECD dosahují srovnatelných, ne-li lepších výsledků například v matematických schopnostech,“ dodala.

Ke znásilnění u obou pohlaví nejčastěji dochází do věku 18 let. Pachatelé jsou zpravidla muži (454 ku 6 ženám) ve věku 31–40 let (více než třetina ze všech pachatelů).