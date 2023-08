Bezpečná země? Muži v Česku čelí fyzickému násilí nejvíce v Evropě

Problém podle ní je i to, že ne všechny zmíněné skupiny mají stejné zastání. „LGBTQ+ lidé, lidé s postižením a lidé bez domova nedosáhnou na identickou právní ochranu jako například lidé napadení z důvodu své víry nebo politického přesvědčení. I to přispívá k neadekvátní reakci na předsudečné útoky a vytváří osoby druhé kategorie,“ tvrdí Kalibová.

2) Udeřil vás někdo pěstí nebo něčím jiným, co by vám mohlo ublížit?

Analytik také upozorňuje, že náhled na to, co je a není násilí, může být silně ovlivněn místními kulturními zvyklostmi. „Stačí se podívat na debatu o fyzických trestech dětí, které stále velký počet rodičů praktikuje,“ dává příklad. „Dochází pak k paradoxním situacím, kdy lidé považují facku na ulici u cizího člověka za trestuhodné napadení, zatímco doma u svého potomka za legitimní výchovný prostředek.“

Analytik Mařík je přesvědčen, že tato nedůvěra se promítá i do kyberprostoru, konkrétně do kyberšikany, nebo do chování lidí vůči hendikepovaným či příslušníkům sexuálních a jiných menšin. „Třeba podle průzkumu organizace In IUSTITIA se více než polovina lidí s postižením setkala s takzvaným předsudečným násilím,“ dodává.