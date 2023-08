Uprchlíci v Česku: Pracují, bojují s chudobou. Kriminalitu ale nezvyšují

Více než polovina ale dělá práci, která je pod jejich kvalifikací. Největší překážkou je pro ně jazyk. „Z červnových dat nám vyplývá, že sami uprchlíci vnímají jako největší překážku pro práci dle svých představ nedostatečnou znalost češtiny,“ popisuje analytička PAQ Research Kateřina Šafářová. „Lepší čeština by pomohla najít si lepší práci 71 procentům ekonomicky aktivních uprchlíků.“

Jako bariéru pro lepší práci vnímají adepti také problémy s uznáváním kvalifikace nebo zajištěním hlídání dětí. Problém tedy není v tom, že český pracovní trh by nebyl kompatibilní s tím, co uprchlíci nabízejí.

Výzkum také ukázal, že existuje skupina, která práci nemá ani nehledá. To ale automaticky neznamená, že jde o lidi zneužívající sociální systém. „Jedno procento Ukrajinců, kteří uvedli, že práci nehledají, je příliš malý vzorek pro smysluplnou analýzu,“ dodává Šafářová.

Z analýzy PAQ Research je ale také patrné, že dvě třetiny uprchlíků (68 %) žijí pod hranicí příjmové chudoby. Necelá polovina by přitom pravděpodobně nemusela – na stejné pozici dostává nižší finanční ohodnocení než Češi.

„Domníváme se, že by podpora mohla být nastavena v některých konkrétních parametrech lépe. Proto jsme v reportu formulovali celou řadu doporučení,“ oponuje Šafářová.

Jak už bylo řečeno výše, dvě třetiny uprchlíků vydělávají do 150 korun za hodinu, pohybují se tedy pod hranicí příjmové chudoby. Průměrná čistá hodinová mzda uprchlíků je 167 korun za hodinu. Výrazně ji zvyšují muži, kteří pobírají průměrně 190 Kč/hod., u žen je to průměrně 157 Kč/hod. Od března letošního roku navíc vzrostla průměrná čistá hodinová mzda uprchlíků o 16 korun. Na druhou stranu – čtyři z 10 uprchlíků tvrdí, že dostávají nižší plat než Češi na stejné pozici.

Finance ale nejsou to jediné, s čím mají uprchlíci problém. Necelé dvě třetiny z nich se setkaly s diskriminací, nejčastěji při hledání bydlení nebo práce .

„Výrazně častěji se setkali s diskriminací při hledání bydlení uprchlíci v Praze (37 %) než mimo Prahu (26 %). Zřejmě to souvisí s tím, že v Praze jsou výrazně častěji lidé v nájemním bydlení a zároveň je velká poptávka. Majitelé tak mohou upřednostňovat Čechy, u kterých je větší pravděpodobnost, že v bydlení déle vytrvají, zatímco Ukrajinci se mohou vracet domů,“ vysvětlují autoři výzkumu.

„Za letošní rok jsme dosud trestně stíhali více než 46 tisíc osob, ukrajinské státní příslušnosti to bylo bez několika jednotek 2000 osob,“ upřesňuje vedoucí oddělení tisku Policejního prezidia Ondřej Moravčík. Podobné statistiky ukazuje i zpráva o kriminalitě za loňský rok, podle které Ukrajinci mírně vedou nad Slováky.

Kdybychom tedy brali jako vzorek muže do 65 let, velmi zjednodušeně skupinu, která se na trestné činnosti nejčastěji podílí, podle aktuálních dat ministerstva jde o necelých 89 tisíc. Vzorek je téměř o polovinu větší než populace všech legálních migrantů z Vietnamu. Ve vězení přitom ke konci dubna pobývalo 279 Ukrajinců oproti 148 Vietnamcům. Že by tedy ukrajinští uprchlíci zvyšovali kriminalitu, je skutečně jen předsudečný mýtus.