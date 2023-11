Velký paradox v OSN. Radu pro lidská práva ovládá Čína

„Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv,“ začíná článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv OSN. „Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“ Monitorovat porušování lidských práv, reagovat na ně a vyžadovat změnu má Rada pro lidská práva (UNHRC). Jak sama OSN říká, její hlavní lidskoprávní orgán.

„Ze 193 členů takzvaný Západ už dnes zdaleka nemá většinu, takže někdy se do rady dostanou i státy, které lidská práva porušují,“ upřesňuje Šturm. „Předem vyřadit některé státy z možnosti ucházet se o místo, by ovšem bylo v rozporu se zásadou svrchované rovnosti členů OSN. A určitě by to narazilo na silný odpor, zejména ze strany Afriky, velké části Asie a Latinské Ameriky.“