Data: Věrozvěsti a Jan Hus v českém a slovenském místopisu

Názvy míst v českých, ale i slovenských městech a obcích často odrážejí průběh dějin. Například Husův odkaz rezonuje v Čechách silněji než na Moravě, zatímco na Slovensku jsou ulice s jeho jménem jedinečné. V případě Cyrila a Metoděje je to právě naopak: na Slovensku se jejich odkaz odráží v místopisných názvech výrazněji než v Česku.

Učení Ježíše Krista získávalo mezi Slovany stále větší vliv. Křesťanský panovník Velké Moravy Rastislav vnímal toto náboženství jako silný fenomén, který by mohl podpořit existenci raně středověkého státu. Velkou Moravu stále ohrožovali Frankové a někteří duchovní preferovali latinskou liturgii a byli ve službách Franků. Tito duchovní chtěli oslabit Velkou Moravu a podřídit ji Východofranské říši.

Na území dnešního Slovenska se tedy křesťanské učení šířilo již před příchodem Cyrila a Metoděje. Křesťanství se dostalo do této oblasti v období Římské říše, což dokazují archeologické nálezy, například v Bratislavě-Rusovcích, nebo objevení raně křesťanské kapličky na Devíně ze 4. století.

Příchod Slovanů na naše území se datuje minimálně do počátku 6. století. Křesťanství začalo silněji pronikat mezi Slovany, kteří žili na území dnešního Slovenska, v první třetině 9. století. Kostel v Nitře, který byl posvěcený v roce 828 salcburským biskupem Adalramem, byl důkazem existence křesťanství v této oblasti, ačkoliv vládl pohanský kníže Pribina. Okolo roku 833, kdy Mojmír I. dobyl Nitranské knížectví, vznikla Velká Morava.

Jak se dostal do tolika názvů ulic, náměstí či nábřeží napříč Českou republikou katolický reformátor Jan Hus, kterého církev nechala upálit v německé Kostnici před 608 lety? Důvody lze hledat v době národního obrození a vzniku Československa.

Více než 400 místopisných názvů na následující mapě ukazuje na Husův velký význam, a to zejména v době první republiky, kdy se valná většina ulic pojmenovala po mistru Husovi (i slovanských věrozvěstech, kteří jsou však zastoupeni mnohem méně). Přesto jsou vidět rozdíly: na Moravě je zmínek o Husovi viditelně méně, naopak jsou zde častěji než v Čechách zastoupeni soluňští bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj.

Odkaz tohoto církevního reformátora, kazatele a rektora pražské univerzity si Česko připomíná 6. července. Pro katolickou církev a Vatikán byl Jan Hus po staletí kacířem. To se změnilo až v roce 1999, kdy nad krutou Husovou smrtí projevil papež Jan Pavel II. lítost a zbavil ho kacířské nálepky.

Kostnické události vyvolaly v českých zemích hlubokou úctu nejen k mistru Janu Husovi, ale i k mistru Jeronýmovi Pražskému. Oba byli považováni za mučedníky a v husitských Čechách byli utrakvistickou církví uctíváni jako světci. Jejich jména byla zařazena do kalendáře a od roku 1416 lidé slavili jejich památku společně vždy 6. července, a to až do roku 1621. Tehdy po bitvě na Bílé Hoře a popravě 27 českých pánů začíná v českých zemích období rekatolizace pod vládou Habsburků. Pro Jana Husa coby kacíře už nebylo v kalendáři místo.