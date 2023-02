Covid není čínská biologická zbraň, nejspíš unikl z laboratoře, tvrdí studie

Virus, který spustil pandemii covidu-19, pravděpodobně unikl z laboratoře omylem, nikoliv jako součást čínského programu biologických zbraní. Vyplývá to z aktualizované a utajované studie amerického ministerstva energetiky. V neděli na ni upozornil deník Wall Street Journal .

Americké ministerstvo energetiky se svými závěry připojilo k FBI, která tvrdí, že se virus rozšířil po tom, co vlivem nehody unikl z čínské laboratoře. K názoru FBI dospěla v roce 2021 se „střední mírou důvěryhodnosti“. Další americké zpravodajské agentury tvrdí, že pro tuto teorii neexistuje dostatek důkazů.

Jak upozorňuje deník The Guardian, závěr amerického ministerstva energetiky by mohl mít na řešení otázky původu covidu-19 významný dopad. Rezort totiž spravuje síť 17 amerických laboratoří, včetně těch, které mají na starosti pokročilý biologický výzkum, podobný tomu, co prováděla laboratoř ve Wu-chanu.