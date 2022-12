Komentář: Kde udělali soudruzi v Číně chybu a proč být ve střehu

Po třech letech jsme jakoby tam, kde jsme byli na začátku. Po velikánské kružnici jsme se vrátili do výchozího bodu: Z Číny přicházejí zlověstné covidové zprávy a čínská vláda se tváří, že se nic neděje. To už tu jednou bylo.

Samozřejmě, je vysoce nepravděpodobné, že by teď dál následovalo totéž, co po roce 2020, kdy „čínský virus“ – zatímco tamní místa de facto znemožnila ověřit pravý stav věcí – začal kolovat po zbytku planety. Na to je globální zdravotní a společenská zkušenost s pandemií příliš důkladná a také příliš smutná. Ani lidstvo, ani virus nejsou stejní jako tehdy.

Pozoruhodná je ale podobnost čínské informační politiky. Z českého pohledu, protože i my bohužel máme zkušenost k nabídnutí, můžeme vzkázat: Soudruzi, nedělejte tu chybu co my. Netvařte se, že situace je nadmíru výtečná, protože se vám to vymstí.

Čínské úřady, píše ČTK, ve středu uvedly, že je situace pod kontrolou. Mluvčí ministerstva zahraničí řekl, že západní média situaci v Číně zveličují. Podle něj každá země po rozvolnění pandemických nařízení zaznamenává „fázi adaptace“ na novou situaci.

Růžové brýle tiskových mluvčích a politiků celého světa mají nekonečně mnoho odstínů: „Fáze adaptace na novou situaci“ tu snad ještě nebyla. Ve skutečnosti jde o staré dobré vymítání covidu zaříkáváním, a to jak víme, nefunguje.

Čína se po náhlém a rychlém rozvolnění … ... přísných protipandemických pravidel potýká s obrovským nárůstem vážně nemocných pacientů s covidem-19. Nemocnice jsou přeplněné a napilno mají i pohřební firmy a krematoria, píší agentury AFP a Reuters. Oficiální data ale o vážnosti situace nic nenapovídají - podle nich za poslední den zemřeli kvůli koronavirové infekci tři lidé a počet infikovaných už se nezveřejňuje vůbec. Zdroj: ČTK.

Stejně tak můžeme pravlast nového koronaviru varovat před politikou ode zdi – ke zdi, v čínském podání dotažené do rozměrů hodných miliardové velmoci: Superlockdowny střídá rozvolnění, které evidentně není podpořené daty, ale politickými a sociálními ohledy, protože lidé to takhle dál prostě nemohli vydržet a bouřili se.

Epidemiologové by možná doplnili, že populace je po měsících života v poloizolaci stále vůči viru nebezpečně „vnímavá“ (opak slova „promořená”) – a odtud temné zvěsti o počtech vážných případů a úmrtí.

V Číně, na to vemte jed, by naše rady nicméně nepohnuly ani lístečkem. Covid je to správné téma pro panství digitální diktatury a její informační monopol.

Na počátku pandemie bylo tutlání. Provázelo ji zlehčování skutečného stavu věcí, lhaní si do kapsy a nepodložený optimismus. Čína v tom není vůbec sama, ale o palmu vítězství best in covid si posledním vývojem říká. Svět by měl preventivně zbystřit.