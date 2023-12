Kvůli roušce dostal vyhazov. Soud potvrdil, že ji kvůli zdraví nosit neměl

Jenže firma po A. D. vyžadovala navzdory doporučení, aby do práce nosil alespoň ochranný štít. A to na základě posudku závodní lékařky. Firma tak nechtěla zaměstnance bez nasazené ochrany nosu a úst pustit do podniku, s tím ale A. D. nesouhlasil. Posléze se psychicky zhroutil a na pět následujících směn nepřišel. Zaměstnavatel mu tak okamžitě zrušil pracovní poměr.