Očkování 4. dávkou začne dřív. První na řadu jdou lidé s rizikem

Jitka Bodláková by svou osmdesátiletou matku ráda zaregistrovala na čtvrtou dávku očkování proti koronaviru, jelikož na té třetí byla jako pacientka z rizikové skupiny už loni na podzim.

„Slyšela jsem názory různých odborníků a vakcinologů, že by se staří lidé měli nechat přeočkovat, protože covidová vlna nejspíš nastoupí dříve než na podzim. Takže jsem maminku zaregistrovala a objednala,“ popisuje pro Seznam Zprávy.

I do nemocnic, jež stále provozují očkovací centra, volají pacienti s dotazem, jak by se mohli na čtvrtou dávku zaregistrovat.

„V tuto chvíli procházíme oficiální stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Jakmile se s ním seznámíme, promítneme to následně do možnosti rezervací. Očekáváme, že to bude během příštího týdne,“ říká pro Seznam Zprávy náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).