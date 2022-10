Lyžařská sezona se blíží. V oblíbených destinacích roste počet nakažených covidem

Od letošního dubna jsou na Slovensku ochranná opatření z většiny zrušena. Při cestě do země není vyžadována registrace v systému ehranica ani prokázání bezinfekčnosti. Neočkované osoby mohou vstoupit na Slovensko bez povinnosti nastoupit domácí izolaci, nebo podstoupit test, jako tomu bylo minulou sezónu.

Roušky nebo respirátory je na Slovensku nutné nosit do zdravotnických zařízení i zařízení sociální péče. Jiná opatření pak v platnosti prakticky nejsou.

Do Rakouska je možné cestovat za turistickými účely. Doklady o očkování, uzdravení nebo testy již nejsou potřeba. Respirátory FFP2 už v Rakousku nejsou povinné ani v obchodech, ani ve veřejné dopravě. Kromě hlavního města Vídně. Tam respirátory zůstávají povinné ve veřejné dopravě a v lékárnách.

V zásadě mohou nakažení v Rakousku dokonce i docházet na pracoviště, ale pouze v případě, kdy lze zaručit nepřetržité nošení respirátorů nebo dodržování vhodných ochranných opatření. Neočekává se, že by covid-19 pro letošek měl lyžování v Rakousku narušit.

V Rakousku za poslední den podle informací webu Our World In Data zaznamenali téměř tisíc případů nově nakažených, sedmidenní klouzavý průměr na jeden milion obyvatel je tam ze všech zkoumaných zemí největší, 1 174 případů.

Německo mohou rovněž čeští turisté bez problémů navštívit. Sezona lyžování, která tam trvá prakticky od října až do dubna, by tak poprvé po dvou letech neměla být výrazněji narušena.

Spolkové země mohou nyní samy rozhodnout, zda zavedou roušky ve veřejně přístupných budovách včetně obchodů. Do restaurací a kulturních zařízení lze vstoupit i bez roušky, ovšem jen za předpokladu, že se člověk prokáže testem.

Čím více lidí je nakaženo virem, tím více vzniká mutací a tím větší je i šance, že vznikne nová varianta. Očkování proti viru snižuje počet nakažených, a tím omezuje počet mutací a šanci vzniku nových úspěšných variant viru. „Očkování také vytváří nepříznivé podmínky pro virovou replikaci v naočkovaném infikovaném jedinci,“ popisuje vědkyně Petra Mlčochová, která covid zkoumá na University of Cambridge. „Naopak čím více se bude virus replikovat, vytvářet větší počet svých kopií, tím větší je pravděpodobnost, že vytvoří mutace.“

Virus SARS-CoV-2 se stejně jako jiné RNA viry šíří prostřednictvím napadených lidských buněk, kde vytváří své kopie. To mu umožňuje další šíření. Při tvorbě kopií mohou vznikat náhodné „překlepy“, tzv. mutace.

„Nepřísluší mi kritizovat to, co dělají ostatní země. Máme před sebou obzvlášť těžkou zimu kvůli energetické krizi, nechceme ji ještě zhoršovat krizí covidovou,“ řekl Lauterbach.

Omikron může být podle vědců z Covid-19 Genomic Project poslední variantou covidu. Britskému listu The Times to řekl ředitel projektu Jeffrey Barrett.

V současné době neexistují žádná omezení vstupu do země v souvislosti s koronavirovou pandemií. Pro vstup do Švýcarska není vyžadován žádný doklad o očkování, uzdravení ani testování a v průběhu zimní lyžařské sezony by k tomu ani dojít nemělo. Všechna preventivní opatření byla zrušena 1. dubna.