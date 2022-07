Noste respirátor, prosí nemocnice. Pacientů přibývá, pokyn vlády nepřichází

„Je to prevence. A návštěvy to vůbec nerozporují, naopak to kvitují. Za ty roky, co žijeme s covidem, tak lidé chápou, že rouška nebo ochrana dýchacích cest je běžná. Když si roušku někdo zapomene, tak je rozdáváme,“ sdělila Hana Kopalová z oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi.