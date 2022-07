Covid sílí. „Noste roušky,“ apelují nemocnice na návštěvy

Nově se má od čtvrtka začít objevovat informace o doporučení nosit ochranu dýchacích cest v prostorách Fakultní nemocnice Brno.

„Není to, že bychom to striktně nařizovali, ale vzhledem k tomu, že se nám zvyšuje počet hospitalizovaných se závažnějším průběhem covidu, tak to budeme doporučovat,“ vysvětluje mluvčí Veronika Plachá. Výzva míří jak na zaměstnance, tak i na návštěvy.

„Ve středu tato informace šla interní cestou pro zaměstnance, že bylo dobré, když přichází k pacientům, aby chránili sebe i ostatní,“ doplňuje mluvčí brněnské fakultní nemocnice s tím, že už se tisknou upozornění a lékárny v nemocničním areálu se zásobí dostatkem roušek a respirátorů, aby byly pro návštěvníky k dispozici.

Pražská Fakultní nemocnice v Motole podle mluvčí Pavlíny Daňkové vyžaduje ochranu dýchacích cest v prostorách urgentního příjmu. V ostatních odděleních nemocnice nechávají rozhodnutí na přednostech jednotlivých klinik, jestli zavedou roušky a respirátory.

Některé nemocnice tak začaly reagovat na zhoršující se epidemickou situaci. Například v úterý se podle dat Ministerstva zdravotnictví potvrdilo 3240 případů nákazou covidem. Jde o nejvyšší čísla nárůstů od poloviny dubna.

Ministerstvo zdravotnictví podle mluvčího Ondřeje Jakoba zatím nechává preventivní opatření na jednotlivých nemocnicích. „O plošném nařízení ochrany dýchacích cest v nemocnicích teď neuvažujeme,“ uvedl.

Lidé s nošením roušek nemají problém

Už minulý týden zavedli povinné nošení ochranných pomůcek na dýchací cesty pro návštěvy ve středočeských nemocnicích v Příbrami a v Mladé Boleslavi.

„Je to prevence. A návštěvy to vůbec nerozporují, naopak to kvitují. Za ty roky, co žijeme s covidem, tak lidé chápou, že rouška nebo ochrana dýchacích cest je běžná. Když si roušku někdo zapomene, tak je rozdáváme,“ vysvětluje Hana Kopalová z oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi.

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má probírat případná preventivní opatření začátkem příštího týdne. „Bude to jeden z bodů jednání. Sledujeme, že v zahraničí se roušky opět vyžadují,“ podotýká mluvčí Dana Lipovská. Zatím ale ochranu dýchacích cest nevyžadují.

Nemocnice v Ústeckém kraji, Fakultní nemocnice v Olomouci ani pražská Všeobecná fakultní nemocnice či Fakultní nemocnice Bulovka zatím podle mluvčích nezvažují zavádění plošného nošení roušek či respirátorů.

„Naše hlavní hygienička vydala zprávu, že zatím to není potřeba. I když se covid šíří poměrně rychle, tak naší nemocnice se to příliš nedotýká, průběhy nemoci nejsou těžké,“ hlásí například Eva Libigerová z Fakultní nemocnice Bulovka.

Plošné preventivní testování se nechystá

Letní vlna covidu-19 v Česku dál roste. V úterý laboratoře zaznamenaly 3240 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 1260 více než před týdnem a nejvíce od druhé poloviny dubna. V nemocnicích bylo s covidem-19 v úterý 590 lidí, z toho 21 jich ve vážném stavu. Před týdnem v nemocnicích s covidem leželo o 166 lidí méně.

Ministerstvo zdravotnictví zatím ale neplánuje zavádět plošné preventivní testování na koronavirus hrazené ze zdravotního pojištění. Jediné, o čem nyní bude ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jednat se zdravotními pojišťovnami, je možné proplácení PCR testů lidem s příznaky i bez žádanky od lékaře.

„V žádném případě neplánujeme ze zdravotního pojištění platit plošné preventivní screeningové testování,“ řekl ČTK Válek. Lidé jej podle něj využívali v minulosti proto, že bez negativního testu nemohli například do restaurace, kina či do zahraničí. Plošné testování podle ministra mělo smysl z medicínského důvodu například na začátku školního roku.

V současné době se při šíření nových koronavirových variant zkracuje doba, během níž se mohou například dva lidé nakazit, i pod minutu. Plošné testování tak podle něj ztrácí smysl.

Se zdravotními pojišťovnami chce jednat o možném proplácení PCR testů i bez žádanky od lékaře lidem, kteří mají příznaky nemoci. Debatovat se podle dřívějšího ministrova vyjádření bude o tom, kolik testů by se mohlo hradit a v jakých intervalech.

„Mohlo by to zdravotnickému systému ušetřit peníze, protože ten, který by měl test negativní, byť má příznaky, by zjistil, že má pravděpodobně nachlazení, a léčil by to standardně,“ popsal dříve Válek.