Co teď zabírá na covid? Účinné antivirotikum je hůř dostupné na venkově

Lékaři však mají k dispozici i jiná antivirotika – především medikament Lagevrio s účinnou látkou molnupiravirem. Tabletový lék je určený pouze lidem s vysokým rizikem těžkého průběhu covidu. V nemocnicích se osvědčil také známější remdesivir, ten se však podává infuzí do žíly.

Za rizikové faktory lékaři považují věk nad 65 let nebo i věk nad 55 let u nakažených s obezitou, cukrovkou, jaterní cirhózou nebo vysokým tlakem. „Mladším, jinak zdravým jedincům bez přidružených nemocí antivirotika na covid předepsat nelze,“ uvedl pro Seznam Zprávy šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Na předpis ošetřujícího lékaře mohou Lagevrio dostat dospělí s pozitivním testem na covid-19 do pěti dnů od nástupu příznaků nemoci. Tabletky mohou lidé užívat doma.

Medikament je ale dostupný jen ve větších nemocničních lékárnách. Distributor rozváží Lagevrio do víc než stovky nemocnic v Česku. „Jedná se o stejné nemocnice, které aplikují monoklonální protilátky a jejich seznam zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba v každém okresu taková je,“ upřesnila Karásková.

Praktici se shodují, že širší použití léku brzdí právě jeho složitější distribuce. „Je potřeba vyplnit speciální žádanku přes informační systém. Bohužel to není tak jednoduché jako u kteréhokoli jiného léku. Ve větších městech s tím problém není, horší je to v odlehlejších oblastech,“ uvedl pro Seznam Zprávy předseda Sdružení mladých praktiků Vojtěch Mucha.

Potvrzuje to také Šonka. „Někdy musí jet člověk z venkova do okresního města, třeba třicet, čtyřicet kilometrů. Když do toho vstoupí ještě víkend, někdy podání v předepsaném čase ani nestihnete,“ doplnil.