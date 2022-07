Očkování čtvrtou dávkou by mohlo začít už příští týden

Od příštího týdne by mohlo začít oficiálně přeočkování proti covidu-19 další posilující dávkou. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Jako první by podle něj začala vakcíny aplikovat očkovací místa, kam není třeba se předem registrovat. Vakcíny by si také mohli začít objednávat praktičtí lékaři. Rezervační systém na ostatní očkovací místa chce spustit na konci srpna.

Doporučené by bylo přeočkování pro lidi nad 60 let a dospělé s dalšími přidruženými nemocemi, například cukrovkou nebo poruchami imunity, nebo pro pacienty po transplantacích. „Rozumný interval od poslední dávky by mohl být šest měsíců,“ řekl Válek.