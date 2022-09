Pandemie skončila, řekl Biden. Překvapil i členy své vlády

Pandemie covidu-19 v USA skončila. V rozhovoru se stanicí CBS to řekl v neděli prezident Joe Biden. Připustil ovšem, že USA mají stále s virem SARS-CoV-2 problém a je třeba dále pracovat. Koronavirus v USA zabil přes milion lidí, a jak napsal The Washington Post, každodenně dál umírá několik stovek osob.

Podle washingtonského listu to řekl bezprostředně a neplánovaně a mohl své administrativě zkomplikovat zatím neúspěšnou snahu získat od Kongresu souhlas s financováním dalších vakcín a léků pro boj proti covidu-19.

The Washington Post napsal, že členy administrativy Bidenův výrok o ukončení pandemie překvapil. Administrativa několik měsíců uváděla, že je virus na ústupu, že je dostatek vakcín, testů a léků na boj proti němu a že se zvyšuje imunita občanů.

Minulý týden se v podobném smyslu jako Biden vyjádřil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj je konec pandemie na dohled.

„Maratonský běžec se nezastaví, když se mu před očima objeví cílová čára; běží dál s veškerou energií, která mu zbývá,“ řekl šéf WHO. „Stejně tak musíme běžet i my. Cílovou pásku vidíme, jsme ve vítězné pozici, ale teď je nejhorší čas přestat běžet. Teď je čas běžet ještě usilovněji a postarat se o to, abychom protnuli cílovou čáru a sklidili ovoce za všechnu naši tvrdou práci.“