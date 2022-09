„A je to ta nová?“ Vakcíny proti omikronu mění trendy očkovacích center

Navzdory deštivému čtvrtečnímu počasí se dveře od očkovacího centra Fakultní Thomayerovy nemocnice netrhnou. Dovnitř se neustále trousí další lidé a v čekárně se začíná tvořit fronta.

„Kartičku pojištěnce, kdo mi ještě nedal! A prosím, nasadit respirátor, kdo máte. Pan doktor to vyžaduje,“ upozorňuje nově příchozí zájemce o očkování sestra a spěšně mizí ve dveřích ordinace.

Lidé jako na povel začnou přehazovat mokré deštníky z jedné ruky do druhé a po kapsách loví respirátory. Někteří je nahrazují šátky a látkovými kapesníky.

Thomayerova nemocnice v pražské Krči očkovala vakcínami upravenými na variantu omikron už minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Během těchto dobu dnů si pro látku přišlo asi 340 lidí. Zájem je zejména mezi seniory, což potvrzuje aktuální i věkové složení osazenstva čekárny.

„A jéje, já respirátor nechal doma,“ poznamená mrzutě 81letý Karel Vozka a chybějící roušku alespoň provizorně nahrazuje svou čapkou, kterou si kryje nos a ústa. O dalším očkování podle svých slov vůbec nemusel přemýšlet.

„Já jsem byl třikrát očkovaný a je pravda, že potom jsem to teda chytil, ale měl jsem jen lehký průběh a nenakazil jsem nikoho. A i teď jdu proto, že mi jde o ten lehčí průběh. Jestli je někdo absolutně zdravý a myslí si, že mu nic nebude, tak to vůbec. Samotného mě to zarazilo. Mně na covid umřel známý, který sportoval a bylo mu 45 let,“ dodává posmutněle.

Foto: Daniela Přádová, Seznam Zprávy „Není co řešit,“ říká o očkování Karel Vozka. Podobně jako ostatní si přišel pro čtvrtou dávku.

Kromě toho neskrývá obavy z dalšího mutování koronaviru, který je podle něj naprosto nepředvídatelný.

„Může přijít další varianta, co já vím. Hlavně ale nikdo neví, jaký ten průběh bude mít. Podle mě je ale tohle očkování účinné. Nám po očkování navíc ani nikdy nic nebylo, jsme očkovaní odmala a nikdy žádné špatné reakce nebyly. Není co řešit,“ dodává pán a pomalu se přesouvá ke dveřím ordinace.

V prostorech panuje čilý ruch a fronta asi 15 lidí, která se v jeden moment před dveřmi ordinace vytvoří, celkem rychle odsýpá. Ani nové vakcíny nevytvořily žádný nezvladatelný nápor, přesto je podle personálu rozdíl znát. Zároveň už oproti létu tak často nechodí mladší ročníky, které chtěly zejména certifikát kvůli cestování.

„Je to asi tak kolem 190 lidí každý den. Tuším, že minulý pátek to bylo 240 a většinou jsou to tedy senioři. Do těch 11 hodin, kdy máme otevřeno, je celkem co dělat a moc se nezastavíme,“ líčí zdravotní sestra Simona Jupová a postupně vyvolává další příchozí.

Se stejnou periodicitou, s jakou se ozývají jména, prostorem vždy zazní: „A je to ta nová? Já chci tu novou vakcínu.“ či „Můžu dostat tu novou?“

Foto: Daniela Přádová, Seznam Zprávy Paní, která přišla o francouzských holích, se nemusí obtížně dostávat až do ordinace a dostává vakcínu rovnou na chodbě.

Uvidíme, co bude dál

Také data ministerstva zdravotnictví ukazují, že pokud už lidé do očkovacích center zavítají, jen málokdy jdou pro první či druhou dávku. Roste spíše počet těch, kdo už očkování podstoupili a teď si chtějí ochranu pouze posílit - aktuálně právě novou modifikovanou látkou.

Například minulý pátek si v celé republice přišlo pro první dávku vakcíny proti covidu jen něco přes 130 lidí, ve středu 64. Pro čtvrtou - tedy druhou posilovací - si chodí okolo 5 000 lidí denně.

„Tak mám splněno. Zatím teda!“ dodává se smíchem další seniorka, 81letá Věra, která opouští ordinaci. Také ona prý doufá, že pokud se nakazí, překoná covid jen s lehkými příznaky.

Foto: Daniela Přádová, Seznam Zprávy Splněno. Zatím. Také paní Věra přišla kvůli tomu, že patří mezi koronavirem ohrožené skupiny.

„Pro všechny případy jsem si na tu čtvrtou dávku došla. Uvidíme, co bude dál. Člověk už je starý a asi bych to nezvládla. Kdyby mi bylo 40, tak bych se na to asi vykašlala, ale když je mi 81,“odvětí.

Opakovaná Tečka

Podobně jako v Thomayerově nemocnici je v posledních dnech znát větší shon také v očkovacím centru Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Přes léto přicházelo ve všední dny jen pár desítek lidí, většinou kvůli snaze získat certifikát pro snazší cestování.

„Chodí opravdu daleko víc lidí. Pro původní verzi vakcíny chodilo denně okolo 30 až 40 lidí denně a teď je to kolem 100. Novou vakcínou očkujeme od úterý a je samozřejmě bez problému i pokud lidé přijdou bez registrace. Pokud ale předem zavolají, rovnou si je registrujeme, abychom měli přehled, s jakými počty ten den počítat,“ vysvětluje koordinátor Martin Hlobil.

Foto: Daniela Přádová, Seznam Zprávy Lidé čekající na očkování na poliklinice ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Stěny očkovacího centra pokrývá mnoho motivů a plakátů loni odstartované informační kampaně Tečka, která lidi motivovala sloganem: Udělejme Tečku za koronavirem.

Jak ale naznačuje osazenstvo místní čekárny, očkování je pro ně spíše „cestou k prožití klidného podzimu a zimy s tím, že potom se uvidí“. Skutečnou tečku za koronavirem neočekává nejspíš nikdo.

„Já opravdu chci mít během podzimu hlavně klid, jde přece o zdraví a doktor mi to doporučil,“ shrnuje 76letá Jarmila Bartošová, která dorazila se svou sestrou.

Ostatně, jak upozorňuje i koordinátor Hlobil, ani aktuálně užívaná vakcínová novinka není v pravém slova smyslu tečkou. Už během příštích týdnů by do Česka měla dorazit ještě novější verze vakcíny.

Nový typ by měl vytvářet lepší ochranu před koronavirovými subvariantami BA.4 a BA.5, které v posledních měsících ve světě dominovaly. I varianta proti BA.1 by však podle úřadů měla být nyní dostatečně účinná.