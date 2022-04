Válek: Příští rok mají přijít ještě miliony vakcín, osud očkování řeší EU

Do Česka do konce března výrobci dodali přes 26,1 milionu dávek vakcín proti covidu-19. Z nich 17,5 milionu bylo využito, 2,5 milionu darováno či prodáno dalším zemím a 258 000 dávek zničeno. Více než tři čtvrtiny dodaných vakcín, téměř 20 milionů, byla Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.

„Některé firmy říkají, že by na podzim mohly mít látku na kombinaci delta a omikron, nebo rekombinované mutace omikronu, nemůžeme si ale představovat, že bude dramaticky účinnější. Chci, abychom měli v České republice dostatek mRNA a proteinových vakcín. A zároveň nechci, abychom se dostali do situace, že budeme likvidovat desítky milionů vakcín. Dělám vše pro to, abychom se do té situace nedostali,“ dodal Válek.