Ani Ed Sheeran, ani Gladiátor 2. Alternativní tipy na nejlepší kulturu 2024

Fotografka Libuše Jarcovjáková byla české veřejnosti dlouhou dobu neznámá. Když se ale o jejích předrevolučních selfie dozvěděla umělecká scéna, projevili o její tvorbu zájem po celém světě. Se životním příběhem a dílem jedné z nejzajímavějších kulturních osobností Česka se letos budeme moci seznámit i skrze celovečerní dokument.

V kulturní anketě lákáme i na dvojitý filmový návrat Kevina Costnera, seriálovou adaptaci hry Fallout, pokračování výjimečné románové série britské spisovatelky Rachel Cusk nebo na novou tvorbu domácích písničkářů. Přečtěte si, jaké tipy nabízejí spolupracovníci kulturní rubriky Seznam Zpráv.

Praha v shoegazovém hávu

Doporučuje Jonáš Zbořil, editor kulturní rubriky Seznam Zpráv:

Jsem zvědavý na březnový koncert britské kapely The 1975 (14. 3., Sportovní hala Fortuna). Ne že bych byl jejich největší fanoušek, baví mě ale jejich živá show, pódium zastavěné kulisami „domu“ jak ze sitcomu i uštěpačné glosy frontmana Matty Healyho, ze kterých se pravidelně stává virální materiál – v dobrém i ve zlém. Rád bych je viděl naživo a konečně se rozhodl, jestli se přikláním na stranu obdivovatelů, nebo „haterů“. Každopádně jsem přesvědčený, že jejich pražský koncert bude jednou z kulturních událostí roku. A to i přesto, že se do Česka vrací po loňské show na Rock for People.

Ještě víc mě pak láká pražské vystoupení legendární shoegazové kapely Slowdive, která se loni po letech znovu přihlásila k životu s vynikající deskou Everything Is Alive. V Česku se naposledy ukázali na jednom z větších pódií festivalu Colours of Ostrava. Komorní prostor Divadla Archa bude ale jejich hlukovým plochám slušet víc. Zahrají tu už 28. ledna.

Zásah realit(k)y na jevišti

Doporučuje divadelní kritik Štěpán Truhlařík:

Na začátku března bude mít v Divadle Husa na provázku premiéru inscenace Reality.

Horová show o bydlení v Brně, jak zní její podtitul, se bude věnovat aktuálnímu problému, který se dotýká snad každého z nás. Od mladého autorského dua Petra Erbese a Borise Jedináka očekávám podobnou režijní lehkost, jakou prokázali i v inscenaci Discoland, zabývající se podobně ožehavým tématem – vzpomínání na devadesátá léta.

Léčba kytarami

Doporučuje hudební publicistka Sára Sichingerová:

Těším se na svěží jarní koncerty dvou protestsongových kapel, které zahrají v Praze svá zvláštní optimistická poselství. První z nich je mladší indie rockové uskupení Mother Mother, které se stalo tiktokovým soundtrackem začátků pandemie. Druhou samozřejmě nemůže být nikdo jiný než Godspeed You! Black Emperor, jejichž instrumentální post-rock plný nekompromisní naděje nás nejspíš jednou vyléčí ze všeho, co nás trápí. Mother Mother zahrají v březnu ve Foru Karlín, Godspeed You! Black Emperor v dubnu v MeetFactory.

Spousta dobré prózy

Doporučuje spisovatel a publicista Marek Torčík:

Letos konečně vychází výborný druhý román Lucase Rijnevelda Ty moje skvostné zvířátko nebo herní průvodce Ještě jeden level Ondřeje Trhoně. Určitě si ale nenechte ujít ani Tranzit, druhý díl trilogie Obrys od Rachel Cusk. Vyjít má i výborný román Elaine Feeney Jak Postavit Loď, který se objevil v letošních nominacích na Booker Prize. A těším se také na povídkovou knihu slovenského básníka Michala Talla.

Westernový Kevin Costner

Doporučuje filmový publicista Daniel Zeman:

Každý filmový fanoušek by měl s napětím vyhlížet dvoudílný Horizon: An American Saga. Projekt, jaký tu už dlouho nebyl a nejspíše také dlouho nebude – Kevin Costner chce během tří měsíců uvést dva OBŘÍ westernové eposy o osidlování amerického Západu. Sám si je napsal, zrežíroval, svěřil si hlavní roli a celé si to zafinancoval, protože tuhle srdcovku nosí v hlavě pomalu 30 let. Nejspíše to skončí komerčním fiaskem, ale držme si palce, abychom dostali skvělé filmy, na které bude radost přijít do kina.

Pop z Kolumbie i Austrálie

Doporučuje hudební publicistka Kristina Hamplová:

Kolumbijsko-americká zpěvačka Kali Uchis se zanedlouho chystá vydat své už čtvrté album Orquídeas. Držitelka tří cen Grammy si posluchače získala svým až neuvěřitelně jemným zvukem: Zasněný svět Kali Uchis je plný nostalgie člověka rozkročeného mezi dvěma domovy. Díky autorčině promyšlené práci s kompozicí skladeb i střídání dvou rodných jazyků se ale její tesk jen tak nepřejí. „Přeji ti růže a růže a růže,“ zpívá Kali Uchis na své poslední desce. Dá se předpokládat, že i její návrat v orchidejích bude stát za to.

Troye Sivan zvládl to, co se nikomu jinému nepovedlo: Z youtubera se dokázal proměnit v popstar a neztrapnit se u toho. Jeho zastávka na turné Something To Give Each Other letos v červnu v Praze slibuje to nejlepší ze současného popu: chytlavé melodie, vtipné texty a především nekonečnou queer romantiku.

Sci-fi, které se snad nepokazí

Doporučuje publicista Matěj Schneider:

S největším napětím vyhlížím rovnou dva seriály, které oba přijdu na přelomu března a dubna. Oba jsou adaptace starších science fiction sérií, které jsou mi hrozně blízké. I proto říkám, že je vyhlížím s napětím, protože se samozřejmě jako každý člověk v podobné situaci bojím, že tvůrci něco pokazí.

První je seriál podle knihy Problém tří těles od Liou Cch’-sina – vůbec se vrhnout na takhle narativně grandiózní dílo chce podle mě hodně odvahy. Nějak se trochu bojím, aby to nedopadlo podobně rozplizle jako dekádu stará adaptace Atlasu mraků od sourozenců Wachovských.

Druhý je seriál Fallout, založený na stejnojmenné herní sérii. S tou jsem vyrůstal a bojím se, jestli neinteraktivní prostředí „televizní“ obrazovky dokáže zachytit specifický postapokalyptický humor původních her.

Solidární čtení Judith Butler

Doporučuje spisovatelka Klára Vlasáková:

Who’s afraid of gender? – tedy Kdo se bojí genderu? – ptá se ve své stejnojmenné knize jedna z nejvlivnějších feministických teoretiček Judith Butler. Podle dosavadních informací bude Butler v knize zkoumat, jak se z konceptu genderu stala zbraň pro ultrapravicový populismus a autoritářské režimy a jak je možné se tomuto spojenectví postavit. Kniha vyjde v březnu a dost pravděpodobně se stane povinnou literaturou pro všechny, kteří věří v solidaritu a sounáležitost.

Pozoruhodná česká fotografka ve filmu

Doporučuje filmový publicista Martin Šrajer:

Jedním z nejpozoruhodnějších filmů letošního roku pro mě byla slovensko-česká audiovizuální esej o chmurných vyhlídkách naší civilizace Poznámky z Eremocénu. Scenáristicky na ní spolupracovala dokumentaristka Klára Tasovská, která už v únoru představí na Berlinale svůj nový film Ještě nejsem, kým chci být. Anotace slibuje portrét slavné české fotografky Libuše Jarcovjákové. Právě s ohledem na předchozí tvorbu Tasovské, zahrnující i oceňované snímky Pevnost a Nic jako dřív, které natočila s Lukášem Kokešem, očekávám film, který rámec konvenčního portrétního dokumentu přesáhne jak svou otevřeností a intimitou, tak formou založenou na montáži ohromujícího množství fotografií od Jarcovjákové.

Rok českého písničkářství a keltských bojovnic

Doporučuje kulturní publicista Štěpán Šanda:

Rok 2024 se pro mě bude zřejmě nést ve znamení dvojek. V jarních chvílích bude znít v mých sluchátkách české písničkářství. V březnu plánuje vydat album nazvané Díky, včely hudebnice Kvietah. Melodie z jejího debutu Hejno černejch koček, na němž pracovala s přírodními i náboženskými obrazy, se mi doteď čas od času vrací do hlavy. Na první třetinu roku 2024 oznámila vydání desky Orel, netopýr a pes také skupina Severní nástupiště, která oživuje duch trampského kamarádství ztělesněného vícehlasým zpěvem. Zároveň jejich písně obsahují i náznaky melancholie. První singl 16 kopyt duní jako dobytčí stádo pomalu a zároveň nezadržitelně se šinoucí pryč z ohrady nalézajíc nepoznanou svobodu. Pro Kvietah i Severní nástupiště půjde o druhé položky jejich diskografie.

V zahraničí vyhlížím vydání několikrát odložené nahrávky Post Human: Nex Gen (pokračování velmi podařeného covidového Survival Horror) od britské skupiny Bring Me the Horizon, od níž nedávno odešel klávesista Jordan Fish, který její tvorbu obohatil vlivy elektroniky i popu a tím jí pomohl na místo jedné z nejvlivnějších rockových/metalových kapel minulé dekády.

Očekávat počítačové hry může být zrádné, jejich publikování se často mění kvůli produkčním obtížím (takto jsem loni ambiciózně předvídal vydání strategie Frostpunk 2, kterou studio 11-bit nakonec ohlásilo až na letošek). S napětím čekám na druhý díl Hellblade – hry, která před sedmi lety upoutala pozornost ztvárněním psychických problémů hlavní hrdinky. Příběh keltské bojovnice Senuy se v původní hře uspokojivě uzavřel vyrovnáním se s ochromujícím zármutkem i hlasy uvnitř vlastní hlavy. Proto mě zajímá, jakou další cestu studio Ninja Theory své protagonistce připravilo.

Zásadní environmentální kniha

Doporučuje Matouš Hrdina, autor newsletteru Pod čarou: