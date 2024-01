Filmy a seriály 2024: nový Bohdan Sláma, druhý Joker a spousta sci-fi

Už začátkem ledna to vypadá, že rok 2024 bude nabitý kulturou k prasknutí. Viz následující přehled nejočekávanějších filmů a seriálů.

Ostrý start do nového roku

Leden tradičně nebývá úplně nejbohatší co se týče filmových premiér. Rok 2024 přináší výjimku hned v prvním týdnu. Už za dva dny si v českých kinech můžete zajít na nový film legendárního režiséra Michaela Manna, Ferrari. Snímek v hlavní roli s Adamem Driverem a Penelope Cruz asi nebude patřit k nejzásadnějším filmům roku, ale živočišnost, která z Mannova Nelítostného souboje udělala legendu, prý novince nechybí.

Překvapivě vřele se mluví i o novém snímku Woodyho Allena, jehož kariéra se zdá být na bodu mrazu - nejen kvůli jeho kauzám, ale i kvůli samotnému řemeslu. „Lepší než posledních deset jeho filmů,“ říká o snímku Zásah štěstím filmový publicista Martin Šrajer. Nový Allen se v českých kinech objeví také už tento čtvrtek.

Temný případ na ledu

Překonat první sérii netradiční detektivky Temný případ, v níž se největší záhadou ukázala být duše stárnoucího vyšetřovatele Rustyho (Matthew McConaughey), se dosud nepodařilo. Spíš naopak. Přesto je těžké potlačit očekávání s přicházející čtvrtou sérií Temného případu. Tentokrát ji nemá na starost otec celého příběhu, Nic Pizzolatto. Střídá ho mexická producentka Issa López, která si do nového pokračování přibrala Jodie Foster a Kali Reis. Z prvních upoutávek série s podtitulem Noční krajina je zřejmé, že existenciálně laděná detektivka tentokrát zamířila do drsné zimy a trochu nápadně vykrádá estetiku legendárního Farga bratří Coenů. Tragickou grotesku ovšem v Temném případu nahrazuje až hororová atmosféra. Snad půjde o osvěžující restart série - a ne o poslední rozloučení. O výsledku můžeme přemítat už začátkem ledna.

HBO láká také na seriál z prostředí vrcholné politiky The Regime, a má přitom hned několik trumfů v rukávu. Kate Winslet v hlavní roli a tvůrce skvělého seriálu Boj o moc Willa Tracyho jako autora scénáře. Kate Winslet bude v šestidílné minisérii bojovat o moc v nejmenované evropské zemi už začátkem března.

České filmové naděje?

První české premiéry roku: Krvavý Johan nebo pokračování oblíbené komedie Jiřího Vejdělka Aristokratka ve varu. Opravdu zajímavé snímky ale přijdou do kin o něco později.

V únoru se s novým filmem vrátí Bohdan Sláma. Expert na outsidery a nositel Českého lva za snímky Štěstí a Venkovský učitel se opět vydává na venkov, tentokrát, aby tu popsal generační spor o klimatickou změnu. V hlavních rolích Martin Pechlát, Marek Daniel, Bolek Polívka a snad opět i Slámova schopnost vcítit se i do těch nejméně sympatických postav.

S novým filmem se v roce 2024 vrátí také původně divadelní režisér Jiří Havelka. Snímek Zahradníkův rok vypráví o sousedském boji jednoho obyčejného páru v zahrádkářské kolonii a nově přistěhovalého arogantního podnikatele. Nad tím vším příroda, které je lidské pinožení úplně fuk. V hlavních rolích Oldřich Kaiser a jeho partnerka Dáša Vokatá, Michal Isteník jako lstivý podnikatel a Štěpán Kozub jako nenáviděný sekuriťák. Z toho by mohlo vykvést něco dobrého.

Svůj celovečerní debut chystá Ivan Zachariáš, podepsaný pod dvěma z nejzajímavějších českých seriálů posledních let, Pustina a Bez vědomí. Film Konec světa, soudě podle anotace produkční společnosti, nevypadá jako nejoriginálnější příběh na světě - prý jde opět o příběh malého člověka v soukolí velkých dějin, konkrétně o dědu Igora a vnuka Tondu, kteří spolu prožívají osudný rok 1968. Díky jménu Ivana Zachariáše se ale jistě nemusíme bát, že půjde jen o chabý pokus zopakovat Kolju.

Netflix plný sci-fi

Netflix letos láká hlavně na velké sci-fi série. Tou první má být resuscitace kultovního animovaného seriálu stanice Nickleodeon s trochu matoucím jménem Avatar: The Last Airbender. Převést ji na filmové plátno už kdysi zkoušel M. Night Shyalaman a podařil se mu jeden z jeho největších propadáků. Bude mít Netflix větší štěstí?

Vůbec špatně nemusí dopadnout ani adaptace trilogie Problém tří těles. Úžasné knihy Liou C’Ch-sina čtenáře nutily propočítávat pohyby vesmírných těles, představovat si dvojdimenzionální prostor, vyrážet do osmnáct miliard let vzdálené budoucnosti nebo se zorientovat v záludně podobných čínských jménech románových hrdinů. Máloco je tak lákavé a tak těžké jako přetavit takové dílo do seriálové podoby. Tak jako tak bychom měli Netflixu dát alespoň jednu šanci. Třeba někoho přiláká i fakt, že za scénářem stojí David Benioff a D. B. Weiss, autoři Her o trůny.

Tím ale výčet sci-fi nadílky streamovací společnosti zdaleka nekončí. Jsem dost zvědavý na další knižní adaptaci, tentokrát s českou stopou, patrnou ostatně už v názvu - Kosmonaut z Čech. Poetický román v Americe žijícího spisovatele Jaroslava Kalfaře sklízel před několika lety chválu po celém světě, i když u nás pochytal spíš vlažnější reakce (působil totiž poněkud vykalkulovaně). Filmová adaptace ale slibuje hvězdné tváře Adama Sandlera a Carey Mulligan a za kamerou režiséra Johana Rencka, který má za sebou třeba skvělý seriál Černobyl. Třeba se štábu podařilo Kalfařův román povýšit na veledílo.

Adaptace se dočká i těžko zařaditelný švéd Simon Stålenhag. Jeho knihy stojí na podmanivých obrazech alternativní minulosti, do které švédský ilustrátor přimalovává technologické vynálezy a mění tak naše vlastní vzpomínky na dětství a dospívání. Působivé světy Stålenhagových obrazových knih už kdysi nalákaly filmaře k natočení Tales from The Loop. Nenápadný seriál, který si objednala stanice Prime Video, dopadl spíš průměrně. Úplně nedokázal dostat kouzlo ze Stalenhågových obrazů do kamery.

Netflix z adatapce příběhu s názvem Elektrický stát evidentně zkusí vykřesat blockbuster. Režie se chopili The Duffer Brothers, kterým internetová platforma před nedávnem svěřila svůj vůbec nejdražší film The Gray Man (Ryan Gosling v něm likvidoval pražské tramvaje). V hlavních rolích Elektrického státu stane osvědčená hvězda žánru Chris Pratt a po jeho boku Millie Bobby Brown prozměnu známá z jednoho z nejúspěšnějších seriálů Netflixu, Stranger Things. Je fakt, že Stalenhåg má k osmdesátkové nostalgii poměrně blízko.

Blockbusterů i sequelů bude dost

Když už jsme u těch neskromných produkcí. Rok 2024 jich chystá mnoho. Samozřejmě jde hlavně o sequely. V Hollywoodu se už před dávnou dobou rozhodli, že místo originálních vizí má smysl vsadit na pokračování oblíbených příběhů i remaků. Do kin se proto vrátí Planeta opic, Godzilla nebo Deadpool. Jen pár filmových pokračování ale opravdu vzbuzuje zvědavost.

Jednak je tu pokračování sci-fi ságy Duna. Režisér Denis Villneuve už s prvním dílem ukázal, že velkolepý svět planety Arrakis a přilehlého vesmíru chce pojmout nekompromisně, z trailerů druhého dílu to vypadá na další majestátní kus.

Todd Phillips přinese pokračování příběhu psychopatického Jokera, jehož role vynesla Joaquinu Phoenixovi před třemi lety Oscara, George Miller se vrátí s novým příběhem ze světa Šíleného Maxe. Už předchozí pokračování Šílený Max: Zběsilá cesta vzbuzovalo před svou premiérou spoustu internetového brebentění, tehdy ale byla ve vzduchu cítit nejistota a skepse, že restart kultovní série z osmdesátých let skončí fiaskem. Tentokrát se na nový film s Anyou Taylor-Joy (Dámský gambit) v hlavní roli svět bezvýhradně těší. Děj nového Maxe by měl vyprávět o událostech, které předcházely právě Zběsilé cestě.

A nakonec se vrací i dva nejslavnější příběhy režiséra Ridleyho Scotta, Gladiátor a Alien. Sám Scott se ujal režie pouze prvního jmenovaného - a upřímně řečeno, nejlákavější je na sequelu velkofilmu Pedro Pascal v hlavní roli. Sérii Alien, nově v režii uruguayce Feda Álvareze, mohou potkat jen pozitivní reakce. Hlavně pokud víte, že předchozí film Prometheus je ve skutečnosti nedoceněný.

Seriálové post-apo pokračuje

Loni seriálový svět uchvátila adaptace videohry Last of Us, letos se adaptace dočkalo kultovní RPG Fallout, ve kterém pustou krajinu planety zdevastované jadernou válkou znovu osidlují lidé v modrožlutých kombinézách luxusních podzemních Vaultů.

Příběh seriálu, který vyvíjí tvůrce Westworldu Jonathan Nolan, začíná v podobném momentě jako hra, jejíž první díl vyšel už v roce 1997, ale měl by souběžně sledovat osudy více postav: mimo jiné člena Bratrstva oceli nebo zmutovaného ghúla. Mimochodem, v seriálu se objeví Ella Purnel (Yellowjackets) nebo Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Odvykačka i paranormální jevy v ČT

Dva nadějní čeští režiséři se vracejí na televizní obrazovky. Adam Sedlák, který bodoval s filmem Banger, se vrací ke drogové tematice se sérií Adikts. První díl bude k vidění na platformě iVysílání už začátkem ledna, v televizi pak jen o pár týdnů později.