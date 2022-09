Benátky nabídly víc než plivanec Harryho Stylese. Třeba české filmy

Přitom americký film To nic, drahá, kterého se propíraná kontroverze týká, by měl za normálních okolností problém strhnout na sebe v benátské konkurenci tolik světel. Jde sice o druhý film herečky Olivie Wilde, jejíž teenagerovsky nespoutaný, drzý a energický debut Booksmart (českým překladem zprzněný na Šprtky to chtějí taky) patřil k vrcholům roku 2019. Jenže její novinka, která divoce kombinuje půdorys maloměstské selanky amerických 50. let s fantasmagorickým thrillerem a feministickým Matrixem, zdaleka tak přesvědčivá není. Skvěle buduje atmosféru „až příliš dokonalého světa“, aby se na konec totálně rozpadla pod tíhou nedomyšleností a chaotické režie.