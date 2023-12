Bez fantazie nepřežijeme. Nikdo to nechápe tolik jako Hajao Mijazaki

Hajao Mijazaki za více jak šest dekád své kariéry natočil dvanáct celovečerních snímků a na mnoha dalších se podílel jako scenárista či autor storyboardů a vizuálních návrhů. Krom jiného obdržel i Oscara (za Cestu do fantazie z roku 2001) a dvakrát na něj byl nominovaný. Díky precizní ruční animaci si získal přezdívku japonský Disney. Jeho vliv na japonskou animátorskou scénu jako režiséra i spoluzakladatele studia Ghibli je možné přirovnat ke vlivu Káji Saudka na český komiks - kdo tvrdí, že nikdy nekreslil jako Mijazaki, kreslí tak dodnes. A kruh se nakonec uzavřel, když jeho snímky použili jako studijní materiál jak v Disneym, tak v Pixaru.

V Mijazakiho filmech narazíme na mluvící zvířata, podivuhodná magická stvoření jako slavný totoro či kočkobus, průchody do tajemných světů, často inspirovaných japonskými romantickými představami o „zlaté“ Evropě (vždy však vykreslené na základě vyčerpávajících poznávacích cest). A velmi často jsou hrdiny děti. Ne proto, že by točil pohádky, ale protože právě děti dokážou přirozeně a hlavně aktivně reagovat s nadpřirozenem a vydávat se cestami, kterými by se dospělí svázaní předsudky nebo společenským očekáváním nikdy nevydali. Přesto jeho filmy milují lidé bez ohledu na věk. Díky důrazu na hrdinky navíc přilákal k anime hned několik generací divaček, které opakovaně přesvědčoval, že mohou dělat cokoliv, k čemu je povede jejich srdce.