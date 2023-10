Česká literatura ve středu pozornosti. Bude čestným hostem Frankfurtu

„Můj první ponor do světa české literatury se odehrál prostřednictvím díla Milana Kundery, který bohužel před nedávnem zemřel,“ řekl dnes Boos. „Kunderovo životní dílo je poznamenáno traumatem ideologie a studenou válkou v minulém století a také obtížemi spojenými s láskou,“ doplnil.

Status čestného hosta ve Frankfurtu podle něj znamená, že se vždycky zaměří na vyprávění příběhu. „Vyprávět příběhy můžeme různě – ve filmu, divadle, hudbou či literaturou. Na to všechno se ve Frankfurtu těšíme. Má to i silný ekonomický faktor: budeme moci prezentovat autory, kteří se díky prodeji svých práv mohou dostat do Evropy a celého světa,“ uvedl ředitel.