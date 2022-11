Chudáci bohatí. Seriál Bílý lotos opět trápí hosty prázdninového resortu

Okolo tří mužů se točí dvě místní dívky, které obě více či méně koketují s prostitucí. To je přivádí do konfliktu s hotelovou manažerkou Valentinou (Sabrina Impacciatore), která má auru časované bomby těsně před vybuchnutím (podobně jako loňský skvělý havajský manažer). Jedinou personální spojnicí dvou sezón je pochroumaná zbohatlice Tanya McQuoid a její nový manžel. Jejich vztah ale zjevně tvrdě ochladnul a Greg je k Tanye chvílemi velmi krutý. Ona si svou vlastní krutost vylévá na asistentce Portie (Haley Lu Richardson).

Ani tady ale White nedělá tu chybu, aby ze svých postav dělal příliš ploché terče výsměchu, se kterými byste nebyli schopni chvilkově soucítit. Sám White loni mluvil o podobnosti se seriálem Boj o moc (který zjednodušeně řečeno satirizuje fikční variantu na rodinu mediálního magnáta Rupperta Murdocha). „Je to skvělý seriál, ale je to jak na královském dvoře. Vnímáte postavy jako někoho, kdo je vám vzdálený. Jsou to miliardáři. V Bílém lotosu jsem chtěl, aby to bylo více o někom, jako je váš soused,“ vysvětloval pro New Yorker.