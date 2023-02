Devadesátiletá Yoko Ono, ctěná i nenáviděná, opečovává odkaz Johna Lennona

Lennona naprosto okouzlila, prohlásil, že teprve s ní poznal, co je to láska. V květnu 1968 nahrál společně s ní první společné album Unfinished Music No. 1: Two Virgins, na jehož obalu jsou oba nazí, proto se gramofonová deska musela prodávat v papírovém sáčku. Album obsahuje koláž zvuků a mluveného slova.

Ještě s Lennonem spolupracovala Ono na několika dalších albech, která vyšla pod hlavičkou kapely The Plastic Ono Band. Pod dalšími je Ono podepsána už sama. Z nedávných let mezi ně patří Yes, I’m a Witch (2007), Between My Head and the Sky (2009), Yokoimthurston (2012), Take Me to the Land of Hell (2013) či Warzone (2018).