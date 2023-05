Do Varů přijede Russell Crowe, ve znělce zahraje Johnny Depp

Karlovarský festival uvede při příležitosti ocenění Russella Crowea historický dobrodružný snímek Petera Weira Master a Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Russell Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus.

Od 80. let rozvíjí Russell Crowe i svou hudební kariéru, první sólový singl měl název I Want To Be Like Marlon Brando. Od roku 1992 byl členem rockové formace Thirty Odd Foot of Grunts, s níž vydal tři alba. V roce 2005 začal spolupracovat s kanadským hudebníkem Alanem Doylem. V roce 2009 začali Crowe a Doyle pořádat koncerty skupiny Indoor Garden Party. V roce 2017 jako Indoor Garden Party vydali album The Musical, které se na žebříčku iTunes a Amazonu ve Velké Británii dostalo dvakrát krátce na první místo. Album je k dispozici na Spotify.