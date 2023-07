Do Varů přijel Ewan McGregor, představil i svou dceru

„Mám štěstí, že jsem hercem, mám moc rád to, co dělám,“ řekl McGregor v sobotu v Karlových Varech, kde převzal z rukou prezidenta filmového festivalu Jiřího Bartošky Křišťálový glóbus.

Do Varů McGregor přivezl svůj nový snímek Druhá šance, ve kterém se po boku objevuje jeho dcera, herečka a producentka Clara McGregor (viz fotogalerie).

Sobota přinesla také uvedení celovečerního filmu Úsvit režiséra Matěje Chlupáčka. Angažovanou dobovou detektivku v kulisách rozestavěného baťovského Svitu nejlépe vystihuje název, kteří tvůrci filmu vybrali pro zahraniční distributory: We Have Never Been Modern (Nikdy jsme nebyli moderní).