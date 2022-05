Eurovizi vyhrála ukrajinská skupina Kalush Orchestra, roli sehrála i válka

Český zástupce, skupina We are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou, skončil se skladbou Lights Off na 22. místě. Ve finále vystoupilo 20 účastníků soutěže vybraných hlasováním a zástupci zemí takzvané velké pětky, a sice Itálie, Francie, Španělska, Británie a Německa.

Ukrajinská skupina patřila k největším favoritům celého klání, a to i vzhledem k ruské invazi. Skupina Kalush Orchestra přitom nebyla původní ukrajinskou volbou. Zemi měla nejdříve zastupovat Alina Pašová, 29letá raperka a bývalá účastnice reality show. Když se ale ukázalo, že navštívila okupovaný Krym, vyvolalo to vlnu pobouření a namísto ní dostala šanci vystoupit právě Kalush Orchestra, folk-rapová skupina ze západu Ukrajiny.

Tříčlenná česko-norská kapela We Are Domi finálový večer zahájila. Pořadatel soutěže popisuje skupinu We Are Domi jako skvělý příklad mezinárodní spolupráce. Česká zpěvačka Hašková se narodila ve Spojených státech, když její otec, hokejový brankář Dominik Hašek, hrál za tým Buffalo Sabres. Se svými norskými parťáky, kytaristou Casperem Hatlestadem a klávesistou Benjaminem Rekstadem se seznámila během studia na hudební škole v britském Leedsu.