Film Blondýnka ukazuje Marilyn Monroe jako trpící bytost, dál bohužel nejde

Existují ikony, jež lákají nové generace tvůrců a tvůrkyň, kteří jejich život potřebují nahlédnout optikou své doby. Dobrým příkladem je Elvis Presley (o němž vznikl nejnověji film v režii Baze Luhrmanna), princezna Diana nebo právě Marilyn Monroe. To, čím se společnost v daném období zabývá, se stává materiálem, kterým se daná figura vycpe. Nemá smysl pátrat po tom, nakolik je tahle vycpávka autentická nebo snad historicky pravdivá. Při pohledu na dané filmy vidíme sebe a svou dobu často jasněji než u snímků zasazených do současnosti.

Její okolí vidí v Monroe to, co potřebuje – „správné americké děvče, zdravé a čisté jako leukoplast“ (jak píše v předloze Joyce Carol Oates), které nemá v hlavě žádné smutné, zoufalé či bezvýchodné myšlenky. Ve filmu je s Monroe bez ustání fyzicky smýkáno, je někam vedena, vláčena, držena v situacích, ve kterých být nechce.

„Jsem snad kus masa? Co to je? Donášková služba?“ brání se, když ji vláčejí bodyguardi za prezidentem Kennedym.

Když Monroe dostává dopisy, jejichž pisatel tvrdí, že je jejím otcem, je to pro ni pokaždé důležitá událost a otcovo neustálé odkládání osobního setkání ji trápí. Film nám absencí otce (a zároveň jeho neustálým zpřítomněním) nabízí jednoduchý klíč k hereččinu životu. Je to jako terapie pozpátku – prvotní problém, ze kterého povstaly všechny další, máme hned na začátku hezky naservírovaný. Jenže je samozřejmě otázka, jestli lze lidský život tak snadno „vyřešit“. Jestli jde skutečně sloupnout několik vrstev, abychom se dostali k jádru.

Problém snímku Blonde není v tom, že ukazuje, nakolik byla Monroe objektivizována, znevažována a ceněna jen pro svou krásu. Ale v tom, že ze své hrdinky nedělá nic víc než ono těžce zkoušené, trpící tělo. Několik scén se sice zlehka otře o to, že herečka čte, ale to je jen velmi lehký závan toho, že má nějaký vlastní vnitřní život.

Výkon herečky Any de Armas v hlavní roli je mimořádný. Její Monroe balancuje mezi bolestí, odcizením, důvěřivostí a upřímnou snahou přiblížit se druhým. Zároveň je fascinující, jak se de Armas přibližuje skutečné Monroe, jak dovede vystihnout její gesta, výrazy, celkovou podobu, aniž by šlo o pouhé imitátorství (kterému se mnohé jiné snímky vyprávějící o skutečných osobách nevyhnou). Zároveň jí však příběh nedává možnost předvést i jiné polohy své hrdinky. To je škoda, protože zvolený syžet, kdy sledujeme jednotlivé emočně vypjaté epizody hereččina života, poskytuje možnost ukázat co nejširší škálu prožitků. Jenže ačkoli snímek střídá černobílé pasáže s těmi barevnými (stejně jako obrazové formáty), emoční paleta zůstává stále podobná.