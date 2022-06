Glastonbury je zpět. První hvězdou byl Zelenskyj, zahraje i Paul McCartney

V anglickém hrabství Somerset se v pátek naplno rozjel dvakrát odložený ročník slavného festivalu Glastonbury, který se zpožděním způsobeným pandemií slaví 50 let existence. První den hlavního programu večer vyvrcholí vystoupením cenami ověnčené americké zpěvačky Billie Eilish. Při poledním otvírání největších pódií organizátoři pustili návštěvníkům apel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který vyzýval k podpoře Ukrajiny za pokračující agrese Ruska.

Zelenskyj minulý měsíc podobně vystoupil na začátku filmového festivalu v Cannes. Pořadatelé Glastonbury jeho promluvu pustili na velkoplošných obrazovkách u druhého největšího pódia, kde se shromáždil dav lidí na vystoupení kapely The Libertines.

Dějiny festivalu se píší už více než 50 let. První ročník se na rodinné farmě mezi vesnicemi Pilton a Pylle konal v roce 1970 a od té doby se festival rozrostl do akce s kapacitou kolem 200.000 diváků, hudbou nejrůznějších žánrů a bohatým doprovodným programem v podobě divadla, diskusí či promítání filmů. Oslavu 50 let jeho existence v roce 2020 překazil koronavirus a festival se kvůli pandemii nekonal ani o rok později, tento týden se tak vrací po tříletém čekání.