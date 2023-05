Hrabalova chata se opět otevře veřejnosti

Kraj připravuje rekonstrukci chaty, při které by měla doznat jen minima změn a přiblížit se době, kdy ji spisovatel obýval. Odstranit se mají zejména pozůstatky pozdějších stavebních zásahů, například koupelna dostavěná předchozím majitelem. „Opět se obnoví ikonická terasa a schodiště z prosklené verandy zvané Hrabalem vechtrovna,“ doplnil Vinduška. Expozice by se měla otevřít na konci března 2024 při příležitosti 110 let od spisovatelova narození. Hejtmanství předpokládá náklady do 10 milionů korun. Klasickou muzejní expozici má od příštího roku nabídnout Vlastivědné muzeum v Nymburce, které prochází rekonstrukcí.