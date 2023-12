Lávka přes Vltavu i překopaný Hlavák. Jak se letos dařilo architektuře?

Češi mají obvykle tendence vidět sklenici spíš napůl prázdnou než plnou, a u hodnocení architektury to není jinak.

„Vždyť je to podplacené, předem prohrané, špatně vyprojektované, příliš radikální, málo radikální, a vůbec celé takové upocené,“ říkáme si.

V minulém roce se přitom dokončilo velké množství projektů, které se povedly. Které to byly? A kde opravdu děláme chyby?

Mosty a lávky se nestaví tak často, natož pak takové, které slouží jenom chodcům (a cyklistům). O lávce, která by propojila Holešovice a Karlín, se mluvilo přes 20 let a na nově otevřené lávce HolKa je vidět, že je dobře promyšlena. Návrh Štvanické lávky od architektů Petra Teje, Marka Blanka a inženýra Jana Mourka je architektonicky a technologicky čistý a minimalistický, přesto tato technická stavba působí lidsky. Subtilní tvary, měřítko odvozené od chodce (tedy ne od auta), teplý odstín osvětlení, ale i bohatá spolupráce s umělci dělají z mostu spojnici, kterou chcete při cestě Prahou využít.

Že lávka Pražanům dělá radost, je dobře vidět, když po ní jdete. Kolemjdoucí si architekturu prohlížejí, sem tam si s obdivem a zvědavostí osahají ultrapevný bílý beton, nebo si pohladí jednu ze zvířecích hlav, kterými sochař Aleš Hvízdala zakončil zábradlí. Za zmínku stojí i figurativní socha s názvem Řeka od Jana Henrycha, která stojí u paty štvanické odnože. Takto kvalitní umění se do veřejného prostoru už taky nedostane tak často.

Pardubické Automatické mlýny jsem navštívila před lety v rámci vysokoškolské exkurze, v době, kdy se hledala cesta, jak jim vrátit život. Už tehdy mě industriální stavba z let 1910–11 od Josefa Gočára uhranula svojí monumentální, a přesto jednoduchou cihlovou architekturou, která jako by sem byla přenesena z Velké Británie.

Noví majitelé mlýnů, manželé Smetanovi, si pozemky koupili z obdivu a lásky k celému komplexu a do rekonstrukce nevstupovali s vidinou rychlého výdělku. Na plánu revitalizace celého území si dali záležet; oslovili několik podobně smýšlejících architektů, uzavřeli promyšlené partnerství s městem i krajem a nad výstavbou po celou dobu drželi ochrannou ruku. Kromě skvělých výsledků práce všech projektantů, kteří se na jednotlivých fázích rekonstrukce podíleli, je z nově otevřených Automatických mlýnů cítit hlavně to, že lidé, kteří domy spravují, je mají rádi.

Do Pardubic si teď můžete zajet do umělecké čtvrti, která si atmosféru „jako kdyby sem byla přenesena z Velké Británie“ drží i nadále, a to nejenom architektonicky, ale i díky institucím, které zde naleznete. V hlavní stavbě mlýnské budovy, kterou mělo na starost studio Transat architekti, naleznete Gočárovu galerii umění. Budovu sila, také původně od Josefa Gočára, zrekonstruoval ateliér Prokš Přikryl architekti.