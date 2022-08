Madonna je první ženou, která ovládla hitparády v každé dekádě od 80. let

Cestu na výsluní si Madonna vydláždila debutovým albem se stejnojmenným názvem Madonna, které se v říjnu 1984 dostalo do první desítky hitparády. Prvních deset příček obsadila i všechna další Madonnina alba z 80. let - od „Like a Virgin“ a „True Blue“ po „Like a Prayer“ a „Who's That Girl“.

V 90. letech zpěvačka přidala dalších sedm alb, které se probojovaly na přední příčky žebříčku. Mezi nimi alba s názvy „I’m Breathless“, „The Immaculate Collection“,„Erotica“, „Bedtime Stories“, „Something to Remember,“ „Evita“ a „Ray of Light.“

Její obliba neopadla ani v nultých letech. Do Top 10 se tehdy dostalo dalších šest jejích alb. Od „Music“, "GHV2: „Greatest Hits Volume 2“, „American Life“, „Confessions on a Dance Floor“, „Hard Candy“ až po „Celebration“.

Album „Finally Enough Love: 50 Number Ones“ je prvním remixovým albem, které se dostalo do první desítky žebříčku Billboard 200 od roku 2014, kdy debutovalo šestiskladbové EP „More Only“ od zpěvačky Beyoncé, upozorňuje server Billboard. Posledním remixovým albem, které se v žebříčku umístilo výše, bylo „Never Say Never: The Remixes“ od Justina Biebera, které v roce 2011 obsadilo 1. místo.