Marilyn Monroe je jedničkou Netflixu, ale film kritizují za krutost a sexismus

Životopisné drama Blondýnka, které natočil režisér Andrew Dominik s Anou de Armasovou v roli Marilyn Monroeové, se po prvním dni streamování vyšplhalo na první místo filmového žebříčku Netflixu. Ale film s označením „do 17 let nepřístupný“ mnoho předplatitelů pobouřil, napsal server Variety .

„Vzhledem k tomu, kolik ponižování a hrůz si Marilyn Monroeová během svých 36 let prožila, je úlevou, že se nedočkala Blondýnky a nemusela trpět ještě vulgaritou tohoto filmu - nejnovější nekrofilní zábavy, která ji zneužila,“ napsala filmová kritička Manohla Dargisová z The New York Times ve své zdrcující recenzi.