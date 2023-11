Nejlepší český film roku? Loutková pohádka, která vás rozzáří

Těsně před Vánoci se mu přání plní. Do jeho života vstupuje Slávka. Stejně stará dívka se právě přistěhovala do jednoho z bytů spolu se svou mámou, bývalou baletkou. Ani ona není jako ostatní děti. Z reality uniká do různobarevného světa imaginace. Její představy získávají konkrétní obrysy, když rozsvítí svou kouzelnou baterku. Tonda jako jediný vidí, co se jeho nové sousedce honí hlavou. A je ohromen. Podobně Slávka žasne nad tím, jak chlapec z horního patra svítí. Mezi dětmi, které si rozumí ve své jinakosti, vzniká křehké přátelství.