Netflix plánuje novou reality show inspirovanou Hrou na oliheň

Desetidílná série s názvem „Squid game: The Challenge“ (Hra na oliheň: Výzva) se začne natáčet v roce 2023 a do výběrového řízení do soutěže s „největší jednorázovou výhrou v historii reality show“ se může přihlásit každý člověk starší 21 let, který mluví anglicky.