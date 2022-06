Inflace zábavy. Netflix, HBO a Disney+ chtějí diváky udusit obsahem

Nejspíš jste to už párkrát zažili. Máte chuť si něco pustit na Netflixu. Projíždíte svůj stále delší seznam titulů ke zhlédnutí, novinky, které ve skutečnosti s ničím novým nepřicházejí, i pořady doporučené vševědoucím algoritmem. Nedokážete se ale rozhodnout. Možná něco rozkoukáte a po chvíli zastavíte, protože ve vás hlodá pochybnost, zda se v nabídce čítající několik tisíc filmů a seriálů nenachází něco ještě lepšího. Nakonec, poté, co jste většinu večera strávili vybíráním a rozhodováním, vezmete zavděk náhodnou epizodou BoJacka Horsemana nebo soutěžním pořadem, ve kterém cukráři a cukrářky pečou dorty připomínající tu kabelku, tu hamburger či gumovou kachničku.

Informační přesycenost sice odborníci identifikovali již pár desítek let zpátky, ale teprve v našem digitálním vděku se z ní vinou rapidně rostoucího objemu dat stává masová záležitost. Rozhodování vyžaduje stále větší mentální kapacitu a tíha volby je víc a víc stresující. Přibývá proto lidí, kteří jsou rozladění, nervózní, mají ochromené analytické schopnosti a trpí poruchami pozornosti. Jak v závěru svého bestselleru Homo deus: Stručné dějiny zítřka konstatuje izraelský historik Yuval Noah Harari, „V dávných časech se moc rovnala přístupu k informacím. Dnes spočívá ve znalosti, co přehlížet.“

Mít nakoukané novinky na všech vypsaných platformách je těžko představitelné z hlediska finančního i časového. Jen na Netflixu přibydou každý den v průměru dva až tři filmy. K paradoxu volby, kdy navzdory šíři výběru necítíme satisfakci, se proto přidává pocit, že o něco přicházíme, že jsme něco podstatného neviděli, neboli FOMO. Koncept Fear of Missing Out pracuje s předpokladem, že se určitým aktivitám nevěnujeme primárně proto, že by nám přišly kdovíjak zajímavé či zábavné, ale protože chceme interagovat s lidmi, kteří už novou řadu Euforie nebo Emily in Paris viděli.