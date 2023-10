V novém románu nobelistky Tokarczuk se léčí tuberkulóza a pomlouvají ženy

Krátce před vypuknutím první světové války přijíždí do horské ozdravovny v Dolním Slezsku student ze Lvova , který doufá, že se zde uzdraví z tuberkulózy. Setkává se tu se skupinou podobně nemocných, s nimiž debatuje o politice, mystice nebo literatuře. Zní vám to povědomě? Polská nobelistka Olga Tokarczuková reviduje jeden z nejslavnějších světových románů Kouzelný vrch od Thomase Manna – a dělá to chytře, s respektem a zároveň kriticky.