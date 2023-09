Nový singl Rolling Stones vychází po 18 letech. „Byli jsme líní!“

Všechno to začalo nenápadným vzkazem v novinách, které vycházejí zdarma ve východolondýnské čtvrti Hackney. Kdo zavolal na telefonní číslo v inzerátu, tomu napověděl automatický hlas: „Vítejte u Hackney Diamonds, specialistů na opravu skel. Nevztekejte se, nechte si to opravit.“ Fanoušci a hudební novináři brzy rozklíčovali, že narážky v inzerátu míří k nejslavnějším songům Rolling Stones. Kapela navázala nečekanou zprávou, že po osmnácti letech vydá album.

„Byli jsme líní!“ odpovídali zbývající členové Rolling Stones na otázku, proč jim vydání nového LP trvalo bezmála dvě dekády. Zpěvák Mick Jagger pak vážně dodal, že jim na novém albu záleží. „Nevydávali bychom jen tak něco… nechtěli jsme jenom natočit desku. Chtěli jsme vydat něco, co bychom opravdu měli rádi, co by se nám líbilo. Musím ale říct, že jsme s ním dost spokojení.“

Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood v rozhovoru odhalili tracklist chystané desky i prominentní hosty. Na albu se objeví Stevie Wonder nebo Lady Gaga, podle dřívějších informací by měl na desce hostovat také Paul McCartney. Zazní také bicí Charlieho Wattse, bubeníka Rolling Stones, který před dvěma lety podlehl rakovině. „Od té doby, co tu Charlie není, je všechno jiné. Je to naše číslo čtyři. Chybí nám,“ řekl na adresu Wattse Keith Richards, ale dodal, že jim bubeník dlouho před svou smrtí dal požehnání, aby do formace přibrali Stevea Jordana.