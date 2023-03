Češi při přebírání Oscarů věnovali sošku mamince nebo slibovali bratříčka

Byl to přitom už druhý československý snímek, který americká Akademie filmového umění a věd ocenila jako nejlepší z těch cizojazyčných v rozmezí pouhých tří ročníků. Ve stejné době se navíc dostaly další tuzemské filmy do nejužších nominací.

Odrazila se zde kvalita československé nové vlny 60. let, která měla široký mezinárodní ohlas a vynesla na výsluní i režiséra Miloše Formana . „Nová vlna byla ohromným úspěchem nejen československé kultury, ale i naší společnosti. Beze změn, které v ní probíhaly, by se generace nové vlny neprosadila,“ myslí si Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu.

Prvním českým oscarovým úspěchem byla zvláštní cena pro dětského herce Ivan Jandla za rok 1948. Chlapec uchvátil americkou akademii výkonem v roli Karla Malíka ve filmu Poznamenaní (The Search) rakousko-amerického režiséra Freda Zinnemanna. V době udělení ceny mu bylo pouhých 11 let.

Režisér Jan Svěrák cestoval už na udílení Oscarů za rok 1991, díky nominaci za film Obecná škola. Proměnit v cenu se mu však podařilo až druhou nominaci, a to za film Kolja v ročníku 1996. Cenu tehdy přebíral společně s otcem Zdeňkem a představitelem Kolji Andrejem Chalimonem. Sošce Oscara před publikem slíbil, že se bude snažit jí udělat „bratříčka“, dosud se mu to však nepodařilo.

Za český úspěch lze označit i ocenění za krátký animovaný film Geriho hra z roku 1997, kterou převzal režisér Jan Pinkava. Do anglicky mluvené děkovné řeči tehdy zařadil i českou větu: „Mami, to máš k narozeninám.“ Český rodák v roce 1969 emigroval do Velké Británie a od 90. let působil v USA hlavně ve studiu Pixar. Za rok 2007 získal také nominaci za spoluautorství scénáře k animovanému filmu Ratatouille.