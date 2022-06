Paul McCartney slaví osmdesátiny, Ringo Starr mu popřál odkazem na Beatles

„Říká se, že máš v sobotu narozeniny,“ začal Ringo Starr svůj příspěvek pro McCartneyho podobně, jako to je v písničce Birthday z roku 1968. S manželkou Barbarou Bachovou mu vzkázal, aby si ten den „moc užil“. Ringo Starr oslavil osmdesátiny před necelými dvěma lety. S McCartneym i po rozpadu kapely zůstali přáteli a v roce 2018 v londýnské O2 aréně vystoupili společně s Ronniem Woodem z Rolling Stones s písní Get Back.

Kromě McCartneyho a Starra byli členy The Beatles ještě John Lennon a George Harrison. Pokud by ještě žili, bylo by Lennonovi 82 let a Harrisonovi devětasedmdesát. Lennona v prosinci 1980 v New Yorku zastřelil psychicky nemocný muž, Harrison zemřel v listopadu 2001 na rakovinu.