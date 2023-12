Pod čarou: Není sláva jako sláva. Proč influenceři nedobyli Hollywood

Řada lidí tvrdí, že teoreticky snadná dostupnost veškerého obsahu povede ke vzniku globální monokultury, která okamžitě pohlcuje jakékoliv alternativní subkultury či underground. Na druhou stranu je populární i myšlenka, že se mainstreamová kultura rozbíjí do nespočtu malých scén pro uzavřené fanouškovské bubliny, a je proto stále těžší najít široce populární celebrity a jakýsi univerzální společný jmenovatel. A v neposlední řadě je tu také častý názor, že „nová“ internetová kultura časem zákonitě převálcuje tu „starou“.

Na každé z těchto teorií je jistě trocha pravdy, ale zároveň se v mnoha ohledech čím dál víc rozcházejí s realitou. Futurologové a lovci trendů totiž často přemítají o tom, co nové digitální nástroje a platformy teoreticky umožňují, a neberou v potaz fakt, že jakákoliv technologie je stále používána lidmi se všemi jejich složitými a obtížně měřitelnými hodnotovými postoji, vkusem a zvyky.

Po úpadku Twitteru/X, zestárnutí Facebooku a Instagramu, odlivu uživatelů do soukromých skupin a dalších projevech zahnívání platforem jsme přišli o společnou digitální náves a znovu čelíme nejisté internetové divočině. A čím dál víc se ukazuje, že nejen na poli kultury zůstávají jisté věci bez ohledu na nové technologie už desítky let beze změny.

Zdánlivě to totiž nedává žádný smysl. Mnozí youtubeři či tiktokeři mají nesporný talent a pro filmová studia a popové producenty by dávalo logický smysl, kdyby využili jejich popularity, a poslali je tak na klasickou cestu ke slávě. Přesto se ale zdá, že nové internetové celebrity jsou prostě slavné naprosto jiným způsobem než ty „staré“.

Tiktokerka Bella Poarch svými hudebními klipy nalákala desítky milionů fanoušků a má astronomická čísla sledovanosti, ale mimo TikTok se její popová kariéra zdaleka tak výrazně nerozjela. A neobstojí ani argument, že jde o pozvolný proces a Hollywood jen dokončuje svou labutí píseň – populární youtubery už tu máme přes 15 let, ale stále se jim nepodařilo proniknout do řad „elitních“ globálních celebrit.

Neznamená to, že by tato privilegia nebyla zásadně důležitá i pro internetové influencery (protože i oni se postupem času profesionalizují, jejich práce je stále náročnější a konkurence tvrdá), ale sociální sítě mají pořád alespoň povrchní nádech demokratičnosti a meritokracie, což Hollywood nikdy neměl ani náznakem.

Vedle prchavosti čísel jsou tu ale i další vlivy. Platformy jako YouTube či TikTok jen s obtížemi fungují jako arbitři vkusu, protože jejich obsah neurčují média, editoři, kritici a další tradiční strážci elitních hodnot, ale sami uživatelé a algoritmy. Obsah na našich feedech tak netvoří věci, které bychom znát měli (protože nám to nakázala nějaká respektovaná autorita), ale jen věci, které znát můžeme, protože je nám tam zkrátka naservírovali influenceři a záhadný kód.

Tohoto paradoxu si v poslední době všímá i řada dalších analytiků internetové kultury. Ryan Broderick to ve svém newsletteru vystihl konstatováním, že produkce cool obsahu zkrátka nemůže být zcela mechanická a automatizovaná záležitost, jakkoliv si to mnozí úspěšní influenceři odmítají připustit.

Tento rozpor se ještě prohloubil po nástupu TikToku a jeho agresivního algoritmu. Ten se snaží obsahy každému uživateli ušít na míru, a do velké míry tak preferuje tvůrce a videa, která mohou být úspěšná u co největšího procenta lidí.

Nemyslící stroj ovšem nedokáže zdůvodnit a vyhodnotit, proč se daná věc vlastně lidem líbí. Nemůžeme ho tak chápat jako funkční měřítko toho, co je elitní či „cool“ kultura a co je jen plytký zábavní brak – optikou algoritmu může video s koťátky působit stejně atraktivně a virálně jako trailer na novou Dunu, i když jde z pohledu uživatele o naprosto jiné věci.

V žádném případě to neznamená, že by existovala nějaká z podstaty vysoká a nízká kultura. Toto rozdělení bylo vždy jen sociální konstrukcí s nejasnou dělicí čárou, která se navíc v posledních dekádách dále smazává spolu s tím, jak přišla do módy kulturní všežravost a konzumace různých typů obsahu.